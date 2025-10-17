Норвегия, в която има най-голям брой електромобили на глава от населението, ще премахне освобождаването от ДДС за тези коли. В предложения държавен бюджет за 2026 г. норвежкото правителство очерта значителна промяна в политиката си за данъчно облагане на електрическите превозни средства, съобщава Electrive.

Първоначално ще бъде намален прагът за освобождаване от данък върху добавената стойност (ДДС) за електрически автомобили от 500 000 норвежки крони (приблизително 42 500 евро) на 300 000 норвежки крони (около 25 500 евро) от следващата година, преди да се премахнат изцяло каквито и да е данъчни облекчения от 2027 година.

Същевременно правителството възнамерява да увеличи еднократния данък за регистрация на леки автомобили, работещи с изкопаеми горива, ход, предназначен да запази стимулите за превозни средства с нулеви емисии, дори когато финансовата подкрепа бъде намалена.

Министърът на финансите Йенс Столтенберг заяви, че промяната отразява нова фаза в прехода на Норвегия към електрическа мобилност.

"Имахме целта всички нови леки автомобили да бъдат електрически до 2025 г. и с дял на електрическите автомобили от 95% тази година, можем да кажем, че целта е постигната на практика. Следователно е назрял моментът да премахнем постепенно предимствата", заяви министърът при представянето на предложението.

Освобождаването от ДДС е един от най-важните политически инструменти на Норвегия за насърчаване на електрическата мобилност, допринасяйки за водещия в света дял на електрическите превозни средства в страната.

В момента електрическите автомобили с цена до 500 000 норвежки крони са освободени от ДДС, докато по-скъпите модели плащат ДДС върху частта, надвишаваща този лимит. Правителството изчислява, че мярката сега представлява обща схема за подкрепа от 17,5 милиарда норвежки крони годишно, което се равнява на приблизително 1,5 милиарда евро.

Източник: iStock

Наред с промените в ДДС, правителството планира да увеличи еднократния данък върху превозните средства с двигател с вътрешно горене с 20 000 на 30 000 норвежки крони (от 1700 до 2550 евро), както и да повиши акцизите върху горивата.

"Делът на електрическите автомобили все още ще бъде доста над 90% с предложението на правителството", добавя Столтенберг.

"Въпреки че увеличеният ДДС върху автомобили с нулеви емисии сам по себе си ще насочи към повече автомобили, работещи с изкопаеми горива, това ще бъде компенсирано от по-високи еднократни данъци и увеличени акцизи на горивата за превозни средства, работещи с изкопаеми горива. Освен това, развитието на пазара на електрически автомобили показва, че нуждата от подкрепа намалява."

Бизнесът предупреждава за негативна реакция

Норвежката асоциация за електрически превозни средства (Norsk elbilforening) остро критикува предложението, наричайки го заплаха за постигнатия напредък в електрификацията на пътния транспорт. Тя заявява, че съгласно новото предложение електрическите автомобили с цена над 500 000 норвежки крони ще се сблъскат с увеличение на данъците с около 50 000 норвежки крони (4250 евро) от 2026 г.

Промяната ще се прилага и за вече поръчани, но недоставени преди края на 2025 г. превозни средства. От януари 2027 г. всички електрически автомобили ще подлежат на стандартната ставка на ДДС, независимо от цената.

Генералният секретар Кристина Бу заяви, че планът представлява "по-голямо увеличение на данъците, отколкото някога са получавали автомобилите с изкопаеми горива, и ужасно лоша климатична политика".

"Пазарът на автомобили е изключително чувствителен към данъчните промени. Резките и големи промени ме карат да се притеснявам, че повече хора отново ще изберат автомобили с изкопаеми горива и мисля, че всички са съгласни, че не искаме да се връщаме към това положение", коментира Бу.

Асоциацията твърди, че премахването на освобождаването от ДДС трябва да бъде постепенно и предвидимо, за да се избегне нарушаване на пазара и потребителското доверие.

"Разбира се, в крайна сметка ще имаме пълен ДДС за електрическите автомобили, но поетапното въвеждане трябва да бъде по-постепенно и обявено своевременно. Това не е нито постепенно, нито обявено по-рано", подчертава генералният секретар.

Асоциацията за електрически превозни средства предложи прагът на ДДС да бъде намален на по-малки стъпки от 100 000 норвежки крони, като промените се обявяват доста предварително.

"Електрическите автомобили също ще трябва да плащат пълен ДДС в дългосрочен план, но за да сме сигурни, че ще запазим успеха си, не трябва да играем игри на късмета", категорична е Бу.

Въпреки че предложението отразява напредъка на Норвегия в електрифицирането на автомобилния си парк, като повече от девет от десет нови автомобила вече са електрически, асоциацията предупреждава, че седем от десет автомобила по норвежките пътища все още се захранват с изкопаеми горива.

"Ако искаме да постигнем климатичните си цели, правителството трябва да гарантира, че тези хора също ще имат възможност да преминат към електромобили", обобщава Кристина Бу.

Държавният бюджет за 2026 г. предстои да бъде обсъден в парламента на Норвегия, като промени в предложението са възможни преди окончателното му приемане.