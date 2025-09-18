Как може да се намали бюджетният дефицит - това може да стане основно чрез свиването на разходите и/или вдигане на данъци. Кой подход би могъл да се използва у нас, коментира за БНР икономистът Георги Вулджев от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП).

"Вдигането на данъците не е неизбежно. Дефицитът е изцяло по линия на раздутите разходи. Най-устойчивото решение е да се свалят разходите, а не да се вдигат данъците", смята икономистът.

По думите му, правителството би могло изцяло да контролира разходите, докато данъчните приходи зависят от икономическата обстановка.

Капиталовата програма през последните няколко години не се изпълнява, за да се покриват нужди от текущите разходи, напомни икономистът. "Разходите за капиталовата програма не трябва да бъдат пипани. Не е там проблемът."

По думите му, политиците вдигаха разходи с обещанието, че няма да се вдигат данъци, а "техните безразсъдни решения" са довели до това сега да се мисли за вдигане на данъците.

Вдигането на преките данъци също може да свие потреблението, но вдигането на ДДС от 20% на 22% може да има най-лош ефект върху икономическата активност в страната, която се движи почти изцяло от потреблението, обясни Вулджев.

"Възможно е превишаване на лимита на дефицита (3% от БВП) тази година, но няма да е драматично", допусна икономистът. Той не изключва с влизането ни в еврозоната "допълнително да се разпусне фискалната политика и дефицитът да се задълбочи още".