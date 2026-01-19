За цялата 2025 г., по предварителни данни, дефицитът на федералния бюджет на Русия е колкото планирания - 2,6% от брутния вътрешен продукт(БВП). Това каза пред Интерфакс министърът на финансите на страната Антон Силуанов.
"Както е планирано, 2,6% от БВП", каза той, отговаряйки на въпрос на какво ниво е бюджетния дефицит за изминалата година.
Законът за бюджета за 2025 година, обаче първоначално беше разчетен с дефицит от 1,173 трилиона рубли, или 0,5% от БВП. През пролетта на 2025 г. бяха гласувани промени, които увеличиха допустимия дефицит за годината до 3,792 трилиона рубли, или 1,7% от БВП. И тъй като се оказа, че и това ниво на показателя ще бъде превишено, направените през есента на миналата година нови промени, увеличиха бюджетния дефицит за 2025 г. до 5,737 трилиона рубли, или 2,6% от БВП.
Ще припомним, че в рамките на ЕС изискването за бюджетния дефицит е, страните да не надвишават нивото от 3% от БВП за всяка страна. Според данните към средата на 2025 г. обаче, поне няколко държави надвишават тази норма, като най-голямо - с над 5% от БВП - е превишението при Румъния, Полша и Франция. А за 2024 г., бюджетният дефицит на страните от ЕС като цяло, беше 3,1%.
По предварителните данни на Министерството на финансите на Русия, за 11-те месеца (януари-ноември) на 2025 г., държавният бюджет е изпълнен с дефицит от 4,276 трилиона рубли, или 2% от БВП. За същия период, според публикуваните по-късно уточняващите данни на Министерство на финансите (които все още не са окончателни), дефицитът за 11-те месеца е възлизал на 4,011 трилиона рубли, т.е. е малко по-малък от първоначално обявеното. Което на практика означава (като се отчита че данните не са окончателни), че само през декември миналата година, е натрупан около една четвърт от бюджетния дефицит за цялата 2025 година.