Бюджетният дефицит на страните от еврозоната като цяло, през второто тримесечие (април-юни) на 2025 г. възлиза на 2,7% от брутния вътрешен продукт (БВП), което е нивото на показателя и за предходните три месеца, според предварителните данни на статистическата служба на Европейския съюз, Евростат.

А за същия период на миналата година, т.е. през април-юни 2024 г., показателят е бил 3,1% от БВП. Ще припомним, че според изискванията на ЕС, максималната стойност на бюджетния дефицит би трябвало да не надминава 3% от БВП на съответната държава.

В ЕС като цяло, бюджетният дефицитът през второто тримесечие на тази година е 2,9% от БВП, в сравнение с 2,8% от БВП през първото тримесечие и 3% от БВП през същия период на миналата година.

А държавният дълг в страните, използващи единната европейска валута, се е увеличил до 88,2% от БВП през април-юни, от 87,7% от БВП през първото тримесечие и за същия период година по-рано.

В ЕС като цяло държавният дълг е малко по-нисък от този в еврозоната, но продължава да расте - достигна 81,9% от БВП, в сравнение с 81,5% през януари-март 2025 г. и 81,2% - за второто тримесечие на миналата година. Според изискването за страните от ЕС, държавният дълг не би трябвало да превишава 60% от БВП на съответната държава.

През второто тримесечие на 2025 г., най-големите бюджетни дефицити от страните от ЕС са регистрирани в: Румъния (8,7% от БВП), Полша (8,5%) и Франция (5,4%).

Най-големите бюджетни излишъци за тримесечието са постигнали в: Кипър (3,6%), Дания (2,9% от БВП) и Гърция (2,7% от БВП).

С най-висок държавен дълг спрямо БВП в ЕС към края на юни 2025 г. са: Гърция (151,2%), Италия (138,3%), Франция (115,8%), Белгия (106,2%) и Испания (103,4%).

Най-нисък дълг е регистриран в: България (26,3%), Естония (23,2%), Люксембург (25,1%) и Дания (29,7%).

Според окончателните данни на Евростат за 2024 г., бюджетният дефицит както на еврозоната, така и на ЕС като цяло, бележи леко свиване за година, до 3,1% от БВП.

Към края на миналата година, според окончателните данни, съотношението на държавния дълг към БВП в страните, използващи единната европейска валута, е било 87,1%, спрямо 87% в края на 2023 година. А за целия ЕС, показателят в края на 2024 г. е бил 80,7%, в сравнение с 80,5% в края на предходната година.