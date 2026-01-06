Швейцарският гигант "Нестле" обяви, че доброволно изтегля определени партиди бебешки храни в няколко европейски държави, включително и България. Причината: потенциално наличие на токсина церулид в една от суровините, използвани при производството.

Мярката е превантивна и е в съответствие със строгите вътрешни стандарти за качество и безопасност на компанията. Към момента няма данни за случаи на заболяване или симптоми, свързани с консумацията на засегнатите продукти, съобщават от "Нестле".

Изтеглянето засяга марките NAN в България, а във Франция, Германия и други европейски пазари - съответно Guigoz, Nidal, Beba и Alfamino.

На сайта на компанията са публикувани конкретните партидни номера, инструкции за връщане на продуктите и възстановяване на сумата, както и телефон за потребителски въпроси. Храната може да бъде върната и без касов бон, уточняват от компанията.

Дружеството работи в тясно сътрудничество с Българската агенция по безопасност на храните и следва всички предписания на регулатора. От "Нестле" подчертават, че към момента нито един друг продукт на компанията, предлаган на българския пазар, не е засегнат от изземването.