2025-а беше една позитивна година за бизнес имотите в България, по-добра от 2024-та, а погледнато по-дългосрочно тя определи една позитива тенденция за един позитивен пазар. Това заяви в студиото на Money.bg Станимира Пашова, изпълнителен директор консултантската компания Cushman & Wakefied Forton.

"Към настоящия момент с оглед макроикономичекото развитие както в страната, така и в по-глобален мащаб, стабилността и запазване на обемите, инвестициите, наемните сделки, определено е позитивна и добра новина", подчертава Пашова.

Както Money.bg писа, след посещение на събитие на Cushman & Wakefied Forton, анализ на компанията показва, че все още преобладаващата част от инвеститорите в бизнес имоти у нас са българи. На този фон обаче, след присъединяването на страната ни към еврозоната, се наблюдава засилен интерес и на чуждестранни играчи.

"Говорейски за 2025-а година ключова роля продължава да има българският инвеститор в сектора на бизнес имотите, което всъщност е страхотна новина, тъй като видяхме, че миналата година имаше увеличение както на броя сделки, така и на обема. В този ред на мисли българският инвеститор е един добър инвеститор, познаващ пазара, познаващ рисковете и справящ се добре с тази динамична ситуация ,която имаме в България.

През изминалата година видяхме едно много ограничено влизане на чужди инвеститори и то в други сегменти на недвижимите имоти. На този етап това, което очакваме за 2026-а със сигурност е по-голям интерес от чуждестранни инвеститори, тъй като присъединяването ни към еврозоната постави България на картата на много инвестиционни фондове и частни инвеститори. Тя вече излъчва други сигнали", коментира Станимира Пашова.

Експертът допълва, че предстои част от чуждестранните инвеститори, които вече са в България, да разширят своето присъствие чрез нови придобивания и разширяване на портфолиото си у нас.

През последните години офисните сгради представляват най-голям интерес сред бизнес имотите у нас. Над 60 на сто от всички сделки миналата година са именно в офисния сегмент. Засилен интерес обаче има и в сектора на ритейл парковете и моловете. Сделките обаче се сключват по-бавно, заради общата икономическа и политическа несигурност в страната.

"Именно там има присъствие на много чуждестранни инвеститори, наблюдаваме и коопериране между български и чуждестранни", отбелязва експертът.

Изпълнителният директор на Forton припомня, че една от най-големите и интересни сделки на изминалата година в сегмента на бизнес имотите е новата сграда на Борика на бул. "България" в София.

"Виждаме една сграда, която ще получи нов живот, ще бъде използвана по нов начин. Имаше и добри сделки в район "Хладилника" на функциониращи офис сгради, в които бяха направени инвестиции с цел гарантиране на доходност занапред."

Станимира Пашова не конкретизира в детайли, но анонсира, че през 2026-а година при бизнес имотите предстоят големи и интересни сделки. Една от тях е смяната на собствеността на проекта BSR, като сделката ще промени пазара в положителна посока. Инвеститорите там са чуждестранни.

Целия разговор гледайте във видеото!