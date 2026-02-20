Икономическият пратеник на руския президента Владимир Путин в САЩ заяви, че Русия е очертала потенциални бизнес съвместни проекти със Съединените щати на стойност до 14 трилиона долара, съобщават руските медии. Условието - да бъде сключено мирно споразумение в Украйна и да отпаднат западните санкции.

"Портфолиото от потенциални проекти между САЩ и Русия е за над 14 трилиона долара", написа в социалната мрежа Х тази седмица Кирил Дмитриев, който е и главен изпълнителен директор на Руския фонд за директни инвестиции.

Неговата оценка надвишава с 2 трилиона долара цифрата, цитирана този месец от украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че така нареченият "пакет от Дмитриев" с предложения е оценен на 12 трилиона долара, припомня The Moscow Times.

Дмитриев отхвърли тази цифра като "фалшива новина", а Белият дом всехоще не е коментирал публично твърденията.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди миналата седмица, че Москва "предлага сътрудничество" със САЩ в икономическите въпроси, като заяви пред репортери, че компании и в двете страни са потенциално заинтересовани от подновяване на връзките.

"Разбира се, има американски компании, които искат да се върнат на руския пазар", заяви Песков.

Неговите забележки последваха публикация на Bloomberg, че вътрешна бележка, разпространена сред висши руски служители, включва възстановяване на достъпа на Русия до системи за разплащане, базирани на долари, като част от по-широко икономическо партньорство. Песков заяви, че смисленото сътрудничество ще зависи от мирно споразумение между Русия и Украйна.

Анализ, публикуван във вторник от The Economist, посочва, че предложените проекти обхващат добив на редкоземни минерали, разработване на арктически петрол и газ и дори тунел, свързващ Аляска и Русия.

Изданието определи цифрите като "хипербола, предназначена да угоди" на президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязвайки, че прогнозираните приходи далеч надвишават годишния брутен вътрешен продукт на Русия, който през последните години се е движил около 2 трилиона долара.

Дмитриев твърди, че премахването на санкциите би било от полза за Съединените щати, повтаряйки дългогодишното твърдение, че американските компании са загубили повече от 300 милиарда долара в резултат на ограниченията.