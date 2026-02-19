Към декември 2025 г. продължава да има няколко държави в света, които притежават огромни по стойност портфейли с американски дългови книжа. Както може да се очаква, тези държави са и между първите 10 по най-голям размер на икономиките си.

Начело на списъка от държави държатели на най-голям размер американски дългови книжа продължава да е Япония, като размерът им през декември е спаднал до 1,19 трилиона долара, от 1,2 трилиона долара за ноември миналата година.

На второ място е Великобритания, която е държател на американски дълг на стойност 866 милиарда долара (спад от 889 милиарда долара спрямо ноември). Страната с втората по големина икономика в света, Китай е на трета място, като също леко намали активите си от американски дългови облигации, до 683,5 милиарда долара от 683,9 милиарда долара за предходния месец.

Любопитен факт е, че Русия продължава също да има държавни ценни книжа на САЩ, макар и вече със символичен размер. Те възлизат на едва 29 милиона долара към декември 2025 г., също колкото за предходния месец, според данни на Министерството на финансите на САЩ.

Според публикуваната статистика на Министерството на финансите за декември, този инвестиционен портфейл се състои от 21 милиона долара дългосрочни ценни книжа и 8 милиона долара краткосрочни ценни книжа.

А в края на ноември миналата година, стойността на въпросните дългови книжа също е била 29 милиона долара, от които 22 милиона долара са били дългосрочни ценни книжа, и 7 милиона долара - краткосрочни ценни книжа.