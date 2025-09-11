Водещият играч в електронната търговия в Китай Alibaba обяви в четвъртък, че възнамерява да набере около 3,2 млрд. долара чрез емисия на конвертируема облигация без купон (не изплаща редовни лихвени проценти - бел. ред.). Целта е да се ускори международната експанзия и да се укрепи бизнесът с облачни технологии, съобщават световните агенции.

Компанията е подчертала, че почти 80% от постъпленията ще бъдат инвестирани в изграждане и разширяване на центрове за данни, обновяване на технологичната база и повишаване качеството на предлаганите услуги. Останалата част от средствата ще бъде насочена към разширяване на пазарното присъствие и повишаване на ефективността на глобалните ѝ платформи за електронна търговия.

Новата емисия със старши приоритет (има предимство при изплащане пред други дългови инструменти на компанията - бел. ред.) ще има падеж на 15 септември 2032 г., като облигациите ще могат да бъдат конвертирани в акции на Alibaba, търгувани на американските пазари.

През юли Alibaba набра 1,5 млрд. долара чрез емисия обменяеми облигации, а през май миналата година - 5 млрд. долара чрез конвертируеми облигации.

Компанията е сред най-големите инвеститори в Китай в областта на изкуствения интелект. Тя е поела ангажимент за вложения на стойност 380 млрд. юана (53,37 млрд. долара) в рамките на три години.

В последния си отчет Alibaba е подчертала, че изкуственият интелект е ключов за ръста на приходите от облачни услуги. Те бележат силно тримесечно повишение, въпреки че общите приходи на компанията не достигат прогнозите на анализаторите.

"Нашите инвестиции в изкуствен интелект вече дават конкретни резултати", заяви Даниел У, главен финансов директор на Alibaba, в разговор с анализатори след публикуването на финансовите резултати. "Все по-ясно се очертава ролята на изкуствения интелект като двигател на устойчивия растеж на компанията."

Международното подразделение на компанията за електронна търговия, в което влизат платформи като AliExpress, Lazada и Trendyol, все още е значително по-малко в сравнение с вътрешния ѝ бизнес, но расте динамично през последните години.

Същия ден China Pacific Insurance също обяви, че ще пласира конвертируема облигация без купон, с цел набиране на 15,55 млрд. хонконски долара (2 млрд. долара).

През последните шест месеца пазарът на акции в Хонконг преживява възход. Конвертируемите облигации са особено предпочитани, тъй като предоставят възможност за участие в капиталови печалби, някои от тях изплащат купон, а главницата се възстановява при падежа, ако опцията за конвертиране в акции не бъде упражнена.