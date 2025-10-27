Военновъздушните сили на САЩ искат да отдадат под наем хиляди декари земя на територията на пет военни бази на частни компании с цел изграждане на собствени центрове за данни за изкуствен интелект, съобщава Defense News.

В официалното обявление терени в базите "Арнолд" в Тенеси, "Дейвис-Монтан" в Аризона, "Едуардс" в Калифорния, съвместната база "Макгуайър-Дикс-Лейкхърст" в Ню Джърси и "Робинс" в Джорджия са определени като "недостатъчно използвани".

"AI трансформира съвременния свят и тези центрове за данни са от решаващо значение, за да остане Америка в челните редици на иновациите", заяви пред онлайн изданието Робърт Мориарти, заместник помощник-секретар по инфраструктурата на американските ВВС.

Военновъздушните сили предприеха тази стъпка в отговор на издадени от президента Доналд Тръмп изпълнителни заповеди от януари и юли, които целят да ускорят внедряването на технологии за изкуствен интелект и изграждането на масивни центрове за данни.

Заповедта от юли призовава Министерството на отбраната да идентифицира обекти в базите, които могат да се използват за инфраструктура на центрове за данни, и след това да отдаде земята под наем чрез конкурс.

На въпрос дали центровете ще се използват за военни проекти с изкуствен интелект или за такива, управлявани от външни организации, представител на USAF отговори: "Това е възможност за външни организации."

Крайният срок за подаване на предложения от компаниите е 14 ноември, като избор ще бъде направен през януари следващата година. След присъждането ВВС ще направят екологични оценки и ще разработят и усъвършенстват проекта.

Близо две трети от земята за отдаване под наем е в "Едуардс" - огромна база в калифорнийската пустиня, често използвана за тестване на нови самолети като бомбардировача B-21 Raider и тренировъчния T-7 Red Hawk.

За да отговаря на изискванията, кандидатстващият проект трябва да изисква над 100 мегавата ново натоварване и да струва поне 500 милиона долара, наред с други условия.

Договорите за наем няма да бъдат за повече от 50 години, освен ако компанията не иска по-дълъг срок и правителството не реши, че това е в негов интерес или способства за националната отбрана.