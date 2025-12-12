В Обединените арабски емирства (ОАЕ) по данни към декември 2025 г. са регистрирани общо над 13 500 руски компании. Това обяви министърът на икономиката и туризма на ОАЕ Абдула бин Тук Ал Марри по време на бизнес форума на двете държави, провеждан в Дубай, съобщи "Ведомости".

"Към момента в ОАЕ са регистрирани общо над 13 500 руски компании. Само през 2025 година са издадени около 2000 нови лиценза и тези фирми работят активно в областта на логистиката, технологиите, хотелиерството, търговията "на дребно", производството и широк спектър от услуги", каза Ал Марри.

По думите му, тези руски компании "имат принос за икономиката на ОАЕ и укрепват връзките между хората на двете страни". Наред с "положителната" търговска динамика, работата на руските фирми в ОАЕ е доказателство, че двете правителства и частният сектор "продължават да намират нови възможности за сътрудничество в търговията, инвестициите, промишлеността и иновациите", независимо от глобалното напрежение.

Русия и ОАЕ подписаха по време на форума споразумение за признаване на руските добри производствени практики (GMP) за фармацевтични продукти, като първа стъпка към взаимно признаване на лицензи за GMP и локализиране на руско фармацевтично производство в Абу Даби и Дубай.

"Това е необходимо за локализиране на руски лекарства в тези страни, чрез което да се осъществи навлизането им на пазарите в Северна Африка или страните от Персийския залив", обясни министърът на промишлеността и търговията на Русия, Антон Алиханов.

По думите му, до декември 2025 г. търговският оборот между Русия и ОАЕ доближава във финансово изражение рекорда от 2023 г. от 10,2 милиарда долара и има вероятност да го надмине.