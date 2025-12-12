През периода януари-октомври 2025 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1,7% в сравнение със същия период на 2024 г. и е на стойност 25,2 млрд. лева, докато вносът расте с 5,9% до 36,7 млрд. лева, показват данните на НСИ.

Вижда се голям скок при вноса от един от големите ни партньори извън ЕС - САЩ. Там говорим за стоки за 1,6 млрд. лева, влезли у нас в периода януари-октомври, което е със 131,6% повече в сравнение с преходната година. Вероятно фактор са покупките в сферата на отбраната, но и цялостната политика на администрацията на Доналд Тръмп европейските държави да купуват повече американски стоки.

Голям ръст се вижда и при Грузия (122,5%). Още през 2022 г. обаче украинските служби обявиха, че бившата съветска република се използва от руския бизнес за заобикаляне на западните санкции и това поставя под въпрос колко от този скок е реален.

Като цяло, Турция, Китай, Сърбия и САЩ допринасят за около половината вносна продукция у нас.

Най-голям е ръстът в сектор "Машини, оборудване и превозни средства" - 22,6%, докато най-голям спад отчита "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (38,9%). С над 20 на сто скачат и храните и живите животни, както и алкохолните и безалкохолни напитки и тютюна.

При експортните пазари се вижда над двоен ръст в Либия и Перу - но при много ниска база. Норвегия и Канада са с по-голямо икономическо значение и там експортът расте с над 70 на сто през първите 10 месеца на годината.

Като цяло, Турция, САЩ, Сърбия, Северна Македония, Китай и Обединеното кралство формират 48,8% от износа за трети страни, показват данните на НСИ.

През периода януари - октомври 2025 г. от България общо към ЕС и трети страни са изнесени стоки на стойност 70 186,3 млн. лв., което е с 3,7% по-малко в сравнение със същия период на 2024 година. В същото време общият износ е на стойност 86 446,3 млн. лв. или с 5,1% повече спрямо същия период на 2024 година.

Общото външнотърговско салдо е отрицателно и е на стойност от 16,2 млрд. лева.