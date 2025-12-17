Властите в Китай обявиха по-ниски мита върху вноса на свинско месо и свински субпродукти от Европейския съюз, след като приключи едногодишното антидъмпингово разследване на вноса на европейско свинско месо, съобщи CNBC.

Новите митнически ставки - вариращи от 4,9 на сто до 19,8 на сто за десетки европейски износители на свинско месо - влизат в сила незабавно и ще продължат пет години, обяви китайското министерство на търговията.

По-рано през септември Китай наложи временни антидъмпингови мита до 62,4 на сто под формата на парични депозити върху вноса на свинско месо от ЕС.

Търговското напрежение се изостри, след като Брюксел наложи мита до 45 на сто през октомври миналата година, върху вноса на електрически превозни средства, от Китай, което накара Пекин да ги определи като "протекционистки".

ЕС е най-големият износител на свинско месо в света, продавайки около 13 на сто от годишното си производство в чужбина, а Китай е най-големият купувач, според оценки на S&P Global, допълва Reuters.