Държавната румънска компания Hidroelectrica ще разработва заедно с френския енергиен гигант EDF помпено-акумулиращата водноелектрическа централа (ПАВЕЦ) Търница-Лъпуштещ, проект, който Румъния се опитва да стартира от близо 50 години.

Акционерите на Hidroelectrica одобриха миналата седмица създаването на съвместно предприятие с EDF Power Solutions International, глобалното подразделение на групата EDF, специализирано в решения за възобновяема енергия и енергиен преход.

Двете компании ще имат равни дялове в смесеното дружество. EDF, със седалище във Франция, е един от най-големите производители и доставчици на електроенергия в света с оборот от €118,7 милиарда през 2024 г.

Проектът Търница-Лъпуштещ е бил предаван от едно правителство на друго през последните пет десетилетия, като е преживял поредица от отменяния, възобновявания и удължавания на търговете за ново предпроектно проучване. Според енергийни експерти за различни изследвания и актуализации по проекта са похарчени над €5 милиарда.

През 2013 г. бе създадена проектна компания, а през 2015-а 5 китайски фирми проявиха интерес, като три преминаха етапа на предварителна квалификация. Въпреки това проектът беше спрян през 2016 г., възобновен отново през 2017 г., а през 2020 г. бе предложено да бъде изваден от енергийната стратегия, тъй като не се считаше за икономически оправдан. След това 4 корейски компании проявиха интерес, но и те не стигнаха до финансиране.

През 2023 г. бившият министър на енергетиката Себастиан Бурдуя обяви проекта за приоритетен и го нарече "проект за душата" веднага след разпускането на старата проектна компания Hidro-Tarnița, която не успя да намери инвеститори.

От 2024 г. проектът отново беше в застой, сега най-после съвместното предприятие с EDF дава нов шанс за реализиране на дългоочакваната централа.