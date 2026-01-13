Напредва възстановяването на ключовата ПАВЕЦ "Чаира", информират от Националната електрическа компания. Още един от хидроагрегатите на най-голямата помпено-акумулираща централа на Балканите скоро ще бъде готов за проби след ремонт, а паралелно се подготвя рехабилитацията и на друг агрегат.

"Чаира" е изключително важна за балансирането на енергетиката ни - когато цената на тока е ниска и няма потребление, нейните помпи качват водата нависоко, а когато системата е натоварена се произвежда електроенергия с мощност, близка до тази на енергоблок на АЕЦ "Козлодуй".

На практика говорим за най-голямата батерия в Югоизточна Европа.

През 2019 г. започна основен ремонт, като по време на пусковите проби след него през 2022 г. Хидроагрегат 4 (ХА4) аварира, а впоследствие се оказа, че има и друг хидроагрегат в много лошо състояние (ХА1), но бяха установени проблеми с останалите два. Анализ установи нетипична умора на метала и при четирите агрегата.

Единият от тях (ХА2) беше възстановен от ABB & Voith в края на 2024 г. Сега от НЕК посочват, че през миналата година агрегатът е работил безпроблемно 1203 часа в генераторен режим и 1570 часа в помпен режим, осигурявайки производство на 222 575 MWh електроенергия.

Компанията в момента прилага сходно техническо решение и за ХА3 на централата, като рехабилитацията на турбината е извършена по график и в момента е в ход финалната фаза по монтажа на генератора. "В края на месец март се планира да стартират пускови проби на хидроагрегата", пишат от НЕК.

За ХА1 дълго време се смяташе, че единственото решение е пълна подмяна на оборудването. Последният опит за намиране на компания, която на практика да изгради наново както този агрегат, така и авариралия ХА4 срещу общо 124 милиона евро, приключи с провал. Причината - така и не бяха получени предложения. Такива до 9 януари се очакваха от три обединения: ДЗЗД "ФОИТ - ГБС Хидро"; Andritz Hydro GmbH и "Ваптех - Тошиба - Джи Пи Груп".

Това е наложило и промяна на подхода на НЕК.

Те още в края на миналата година са получили положително становище от производителя на оборудването Toshiba за това, че ремонтът е осъществим. Вече се изпълняват и подготвителни дейности за начало на рехабилитацията.

Този вариант започна да се коментира още по това време през 2025-а, като тогава очакването беше, че японският гигант ще може да върне в строя ХА1 в рамките на година. Това означава, че, ако не се появят изненадващи проблеми при ремонтите, ПАВЕЦ "Чаира" ще е със 75% от мощността си до края на 2027 г.

Все така няма яснота какво ще се прави с авариралия ХА4. Ако се върви към закупуване на ново оборудване, сроковете за доставка и монтаж в предишните обществени поръчки бяха в рамките на три години. Така централата може и да не заработи на пълна мощност през това десетилетие.

Две български компании - "Енергоремонт - Гълъбово" и "Металик", предложиха да ремонтират и четирите агрегата на централата на цена "в пъти" по-ниска от пълната подмяна, но до споразумение на холдинга с НЕК така и не се стигна.