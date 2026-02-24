България е в топ 5 на интересите на германските инвеститори в Югоизточна Европа. Освен нашата страна, Румъния, Хърватия, Сърбия и Словения са сред десетте най-добри инвестиционни дестинации за германските компании в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за 2026 година, показва проучване на KPMG.

Това се случва, въпреки спада спрямо 2025 година в дела на германските фирми, планиращи да инвестират на тези пазари.

Германия е водещ икономически партньор на България с над 4000 опериращи компании у нас. Инвестициите на германския бизнес у нас възлизат на над 4,4 милиарда евро, обхващайки ключови сектори като автомобилостроене, промишленост, IT и търговия.

Германските компании като цяло са оптимистично настроени за бизнес климата в Централна и Източна Европа, имат положителни очаквания за бъдещето и предвиждат нарастващи продажби, инвестиции и заетост. Регионът придобива все по-голямо значение като пазар за продажби, става ясно от доклада.

През 2026 година България отново ще бъде сред десетте най-атрактивни инвестиционни дестинации за германските компании в региона на Централна и Източна Европа. Инвеститорите оценяват ниските разходи и интеграцията в европейските вериги за доставки, въпреки че проучванията показват, че нивата на удовлетвореност варират.

Фокусът на германските компании пада все повече върху Западните Балкани: Страни като Сърбия, но също и Албания, Черна гора и Северна Македония, придобиват все по-голямо значение като инвестиционни дестинации, най-вече заради усилията за интеграция в ЕС.