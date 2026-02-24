Акциите на турските банки са готови да се повишат допълнително след скорошното си рали, според нов доклад, изготвен от анализатори от американския банков и инвестиционен гигант Goldman Sachs. Те очакват по-слаба инфлация и падащи лихвени проценти да стимулират сектора през 2027 година, пише Daily Sabah.

"За 2026 г. смятаме, че съотношението риск-възнаграждение е сравнително балансирано, като голяма част от потенциала за ръст от скорошното рали вече е отчетен. За 2027 г. обаче виждаме съотношението риск-възнаграждение като изкривено нагоре", казват анализатори от доклада, цитирани от Bloomberg.

Икономистите на Goldman Sachs очакват дезинфлацията да продължи, подкрепена от предпазливия подход на турската централна банка към намаляването на лихвените проценти и благоприятните сравнения с предходни периоди. Централната банка очаква годишните ценови покачвания да се забавят до между 15% и 21% в края на годината.

"Тази среда би трябвало да улесни низходящата траектория на лихвените проценти, силно благоприятна за чувствителните към пасивите турски банки, което ще доведе до значително разширяване на нетния лихвен марж през 2026 г. и през 2027 г.", пишат от Goldman Sachs.

Акциите на турските банки се повишиха тази година, възползвайки се от широките положителни настроения, особено сред чуждестранните инвеститори. Секторът е нараснал с 22% от началото на годината. Анализаторите на Goldman Sachs твърдят, че критична точка на пречупване може да бъде достигната през 2026 г., ако възвръщаемостта на собствения капитал на турските банки надмине инфлацията за първи път от почти десетилетие.

Това би позволило на банките да увеличат печалбите и балансовата си стойност в доларово изражение, добавиха те. Турските банки отбелязаха силни печалби през последната година, но облекчаването на условията за финансиране би ги подкрепило допълнително.

Goldman Sachs също така увеличава прогнозите си за печалба на акция средно с около 18% за акциите на турските банки, които покрива, за периода 2026-2028 г.

Турските акции се радват на предимно положителен импулс от началото на годината. Базовият индекс отвори този понеделник на 14 092,16 пункта, което е увеличение с 1,13% или 158,11 пункта. Миналият петък BIST 100 се повиши с 0,94% до 13 934,06 пункта при затварянето, с дневен обем на транзакциите от 171 милиарда турски лири (3,9 милиарда долара).

В началото на тази седмица банковият индекс се повиши с 2,4%.