Китай притежава толкова силна хватка върху редкоземните елементи, че на Запада може да са необходими цели десет години, за да разклати доминацията на азиатския гигант над тези критични минерали, според анализ на Goldman Sachs.

"Доминацията на Китай е наистина масивна," заяви в подкаст Даан Стройвен, съ-ръководител на глобалните изследвания на суровините в Goldman.

Редкоземните елементи — група от 17 метала, се превърнаха в един от най-геополитически чувствителните ресурси в света. Тяхното стратегическо значение ги прави постоянна точка на напрежение между Вашингтон и Пекин.

Въпреки стратегическата си стойност, глобалният пазар на редкоземни елементи е миниатюрен, приблизително 33 пъти по-малък от този на медта по обща производствена стойност. От друга страна, тези минерали са от решаващо значение за отбранителните системи и усъвършенстваните полупроводници.

Западните правителства са заделили милиарди долари през последните години за възстановяване на местния капацитет за редкоземни елементи, но Стройвен от Goldman предупреждава, че прогресът ще бъде бавен. "Ще са необходими години, за да се изградят независими вериги за доставки на Запад," каза той, добавяйки че са нужни около десет години за изграждане на мина и около пет години за изграждане на рафинерия.

Той посочи, че приблизително 92% от глобалното рафиниране на редкоземни елементи и 98% от магнитите, произведени от тези материали, се извършват в Китай. Това дава на Пекин огромно влияние в търговските спорове и прави пазара изключително чувствителен към политическите новини.