Очаква се ускоряване на темповете на икономически растеж на САЩ през 2026 г., прогнозира главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Group Дейвид Соломон. Този оптимизъм се основава главно на продължаващите мерки за стимулиране и увеличените разходи за технологии. Което от своя страна би могло да компенсира отслабването на пазара на труда и геополитическата нестабилност, "теглейки" нагоре икономиката като цяло, пише Bloomberg.

По думите на Соломон, държавните разходи и "цялото това изграждане на инфраструктура за изкуствен интелект (ИИ)" означават, че икономиката на САЩ като цяло "както и досега е в доста добра форма", независимо от негативното въздействие на митата при внос в страната и забавящия се пазар на труда.

Шефът на Goldman Sachs също така очаква, по-нататъшен растеж на броя на сключените сделки в САЩ."Променената регулаторна среда" означава, че шефовете на компании (ще) стават все по-амбициозни в сферата на сливанията и придобиванията, смята той.

В същото време главният изпълнителен директор на Goldman Sachs заяви, че очаква снижение при фондовите пазари в рамките на следващите 12-24 месеца.Това обаче не би трябвало да е изненадващо, като се има предвид дългият период на покачване на цените на акциите, особено тези на най-големите компании за изкуствен интелект, отбеляза той.

Икономиката на САЩ през второто тримесечие на 2025 г. е нараснала с 3,8% спрямо същото тримесечие на миналата година, според окончателните данни на Министерството на търговията на страната, стана ясно преди дни. Този темп е двойно по-висок от показателя за ЕС.

Това е най-бързият темп на растеж на БВП на най-голямата икономика в света от седем тримесечия, т.е. от близо две години. При предварителните данни икономическият растеж беше отчетен на 3,3%. Анализаторите, средно, не очакваха ревизия на тези данни, според Trading Economics.

Потребителските разходи, които представляват две трети от икономиката на САЩ, се увеличиха с 2,5% през април-юни на годишна база, в сравнение с предварително прогнозираните 1,5%.

Печалбата на компаниите в САЩ като цяло през второто тримесечие е нараснала с 4,8% в сравнение с второто тримесечие на 2024 година.

Що се отнася до Goldman Sachs, която е от най-големите финансови институции в САЩ, банката възнамерява да увеличи инвестициите в нови технологии, за да подобри производителността на служителите."Тази година ще изразходим 6 милиарда долара само за технологии. Бих искал да се похарчат за целта 8 милиарда долара, но не мога да си го позволя, защото трябва да осигуря (добра) печалба", каза Соломон.

"Има подразделения на банката, където броят на работните места, действителната заетост, ще намалее" в резултат на технологичните подобрения, каза той. В същото време Соломон обаче смята, че общата численост на персонала на Goldman Sachs през следващото десетилетие вероятно ще нарасне.