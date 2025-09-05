Златото, което както Money.bg вече писа тази седмица, никога не е струвало толкова много пари. След като на 2 септември цената на благородния метал достигна $3508,50 за унция, нова прогноза предполага, че златото може да поскъпне до почти $5000, предава Bloomberg, цитирайки Goldman Sachs.

Това ще бъде възможно ако независимостта на Федералния резерв бъде накърнена и инвеститорите прехвърлят само малка част от активите си от държавни ценни книжа в злато, коментират анализаторите.

Висши фигури на световните пазари изразиха загриженост относно възможните последствия. Сред тях е и председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, която заяви, че загубата на независимост на Фед би представлявала "сериозна опасност за света".

Банката очертава редица възможни сценарии за златото, като най-скорошната е за скок до $4000 за унция до средата на 2026 година. Вторият сценарий, наречен с риск от крайни събития, е за $4500, а третият прогнозира $5000, но в случай, че само 1% от частния пазар на американски държавни облигации се прехвърли в злато.

Златото е една от най-добре представящите се основни суровини тази година, като се повиши с повече от една трета, достигайки рекорда тази седмица. Повишението се дължи на натрупването от централната банка и залозите, че Федералният резерв скоро ще започне да намалява лихвените проценти в САЩ.

Допълнителна подкрепа дойде и когато американският резидент Доналд Тръмп предприе стъпки за по-голям контрол над Фед, включително натиск за отстраняване на управителя Лиса Кук.