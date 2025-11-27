JPMorgan планира да изгради нов офис небостъргач на площадката Riverside South в Canary Wharf - проект за няколко милиарда паунда, който представлява едно от най-мащабните корпоративни вложения в британската столица след Brexit. Според Reuters банката изчислява, че развитието му ще донесе 9.9 млрд. паунда икономически ефект за местната икономика в рамките на шест години и ще създаде около 7800 работни места.

Новата кула ще разполага с приблизително 3 млн. кв. фута (280 000 кв. м) площ - повече от двойно над тази на The Shard - и ще побере до 12 хил. служители. По данни на Financial Times, сградата ще стане основният офис на банката в Европа, Близкия изток и Африка, както и новото ѝ седалище във Великобритания. Проектът е значим успех за Canary Wharf, който се опитва да възстанови позициите си след пандемията.

Изпълнителният директор Джейми Даймън е отбелязал, че ангажиментът на британското правителство към икономически растеж е бил ключов фактор решението да бъде взето. Банката подчертава, че реализацията на проекта остава обвързана с устойчиво положителна бизнес среда на местно ниво, но ако бъде изпълнен в планирания вид, той ще представлява важен пост-Brexit сигнал за Лондон.

JPMorgan притежава терена Riverside South от 2008 г., първоначално предвиден за европейско седалище, но плановете са отложени след финансовата криза. Днес съществуващите ѝ офиси, включително сградата на Bank Street, вече не отговарят на нуждите на банката - и поради растежа на дигиталната ѝ платформа Chase във Великобритания.

Новият небостъргач ще бъде проектиран от Foster + Partners, архитектурното студио зад новото глобално седалище на банката в Ню Йорк. Плановете включват и обновяване на прилежащите зони край Темза, създаване на обществени пространства и развитие на доковата инфраструктура в района.

В допълнение, Reuters съобщава, че Goldman Sachs също разширява присъствието си във Великобритания, планирайки да удвои персонала си в Бирмингам със 500 нови служители - още един сигнал за засилена инвестиционна активност на американски банки на британския пазар.