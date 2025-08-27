Goldman Sachs очакват цената на фючърсните контракти за суров петрол тип Брент да спадне до нива от 50 долара за барел до края на 2026 г. поради увеличение на излишъка от петрол през следващата година, съобщава "Ройтерс".

"Очакваме излишъкът от петрол да се увеличи и да достигне средно 1,8 милиона барела на ден през периода от четвъртото тримесечие на 2025 г. до четвъртото тримесечие на 2026 г., което ще доведе до увеличение на глобалните запаси с почти 800 милиона барела до края на 2026 г.", заяви американската инвестиционна банка в бележка до клиентите си във вторник.

Тя изчислява, че съхраняваните петролни запаси в страните членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще съставляват една трета от общите световни запаси или 270 милиона барела през 2026 г. В съчетание с намаленото търсене в страните от ОИСР, това ще понижи стойността на референтния сорт Brent спрямо сегашните близо 70 долара за барел.

Очакването е след края на тази година да започне ускорен спад заради увеличаващите се запаси на най-богатите икономики.

От друга страна според банката, потенциалното ускорение на растежа на китайските запаси до 0,8 милиона барела на ден от 0,4 милиона барела на ден от началото на годината досега ще повиши средната цена на Brent за 2026 г. с 6 долара на барел спрямо базовия сценарий на банката до 62 долара.