Всяка година в Града на греха се провежда голямото изложение за потребителска техника Consumer Electronics Show (CES). От 1967 година, когато е първото му издание, до днес технологиите са постигнали меко казано значителен напредък. Ето кои са и някои от най-интересните изобретения на тазгодишното събитие - почти шест десетилетия по-късно.

MagitiQ

Образът на технологичния гений във филмите в началото на века нерядко беше придружен от диоптрични очила, които показваха повече, отколкото се виждаше отстрани.

Благодарение на MagitiQ, това става реалност. Устройството работи с изкуствен интелект, който разширява възможностите на обикновените очила, като добавя анализ в реално време. Така вместо потребителите да гледат само баскетболния мач, софтуерът може да им покаже избрана допълнителна информация като имената на играчите, точки в класирането, резултат на паралелна игра и така нататък.

Източник: MagitiQ

"MagitiQ замества обемистите VR очила, като позволява завладяващи и интерактивни 3D среди да се показват директно на съществуващите компютърни екрани или смарт телевизори", обясняват създателите.

Към устройството има и микрофон и камера, които приемат информацията, която получава носещият ги. Батерията му може да издържи до 40 работни часа. От компанията казват пред Cybernews, че работят върху изцяло създадени от тях очила с вградени подобни функции.

"Smartwatch" за котки

За съжаление, способностите на Доктор Дулитъл все още остават само в киното. Въпреки това, благодарение на AI-Tails: AI Cat Feeder, стопаните могат да направят една крачка по-близо до разбирането на нуждите на своя любимец.

Хранилката е с внедрен изкуствен интелект и сензори, които измерват както количеството вода и храна, което животното е консумирало, така и температурата му. Според създателите ѝ технологията дори може да анализира мимиките му, за да разбере дали чувства болка.

Източник: AI-Tails: AI Cat Feeder

AI-Tails: AI Cat Feeder е свързана с приложение на телефона на собственика, където се съхраняват данните, а при регистриране на аномалия - изпраща предупредително съобщение.

Според опцията за предварителни поръчки на сайта на компанията цената на продукта варира от 199 швейцарски франка (213 евро) до 295 швейцарски франка (316 евро).

Kamingo E-Bike Converter

Kamingo е продукт на бивши инженери на Huawei и BYD. Той представлява конвертор на електрически велосипеди, тоест - може да превърне бързо и лесно обикновеното колело в електрическо с мощност от 750W.

Купувачът може да избере между три режима - круиз контрол (без натоварване), асистиран и изцяло самостоятелен (класическо колело).

Kamingo вече е победител в категорията за иновации на изложението. Очаква се до края на годината да е достъпен за широката аудитория, като проверка на сайта им показва, че ще струва около 600 долара.

Робокола

С навлизането на роботакситата на някои пазари, хората вече не гледат на тях като на нещо фантастично. На този етап обаче покупката на подобни превозни средства за лична употреба не е възможна.

Според създателите на TENSOR Robocar изискванията за безопасност на подобна кола са много по-сериозни, отколкото при роботакситата.

Автономният автомобил има 37 камери и 11 радара, които се почистват автоматично за установяването на най-голяма безопасност. Интелигентната ѝ система дори може да изпрати съобщение до собственика, че трафикът е прекалено натоварен затова трябва да отпътуват по-рано. Екраните до фаровете и стоповете дават възможност на шофьора да прожектира съобщения на пешеходците, докато е в колата. Осигурен е и интернет (5G).

Домашен тест

За разлика от роботите, медицината не е особено популярна на подобни изложения. Поради тази причина южнокорейски производител INTIN се откроява на фона на останалите щандове.

Продуктът му HAGOBOGO е домашен микроскоп за еднократна употреба, който позволява на потребителите да направят прости тестове на спермата си, използвайки приложение за телефон. Целта им е да насърчат по-нататъшното тестване и управлението на плодовитостта и репродуктивното здраве при мъжете.

От технологичен нож и ревнив рободомашен любимец до "виждащи" роботи, разширяващ се компютърен екран и робобоксьори CES 2026 показва тенденциите, посоката и амбициите на потребителските технологии през следващата година (и не само).