Пазарът на стейбълкойни премина финансовата границата от $308 милиарда пазарна капитализация, съобщават специализираните крипто издания. Това е около 6 пъти повече от под $50 милиарда в началото на 2020 година и сигнализира за структурно по-голям слой ликвидност, отколкото през 2020-2021 година, пише CoinDesk.

На този фон 99% от циркулиращите стейбълкойни са фиатно обезпечени, като почти всички са деноминирани в щатски долари.

Според последните проучвания над 90 на сто от банките, платежните оператори и финтех компаниите вече интегрират стабилни монети, или провеждат пилотни програми. Това показва, че те преминават от инструмент за крипто търговия към паралелен сетълмент слой за глобални разплащания.

Промяната

Първоначално създадени като защита срещу волатилността на дигиталните активи, стейбълкойните днес се използват за трансгранични плащания, управление на ликвидност и корпоративни разплащания, пише CryptoDnes.

Докато традиционните международни банкови преводи могат да отнемат между три и пет работни дни, блокчейн-базираните стабилни монети транзакции се финализират в рамките на минути, денонощието.

Ролята на стабилните монети се разширява особено в развиващите се икономики, където те функционират като "синтетични долари" в условия на инфлация или капиталови ограничения. В развитите пазари те се интегрират в B2B разплащания, търговски платформи и инфраструктура за дигитални активи.

Повече от половината от основните фиатни търговски двойки на централизирани борси вече са деноминирани в стейбълкойни, което подчертава централната им роля в ликвидността на пазара.