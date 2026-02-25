Пазарът на стейбълкойни премина финансовата границата от $308 милиарда пазарна капитализация, съобщават специализираните крипто издания. Това е около 6 пъти повече от под $50 милиарда в началото на 2020 година и сигнализира за структурно по-голям слой ликвидност, отколкото през 2020-2021 година, пише CoinDesk.
На този фон 99% от циркулиращите стейбълкойни са фиатно обезпечени, като почти всички са деноминирани в щатски долари.
Според последните проучвания над 90 на сто от банките, платежните оператори и финтех компаниите вече интегрират стабилни монети, или провеждат пилотни програми. Това показва, че те преминават от инструмент за крипто търговия към паралелен сетълмент слой за глобални разплащания.
Пазарът на свързаните с евро стабилни монети е пред експлозивен ръст
11 европейски банки ще стартират съвместна стабилна монета, обезпечена с еврото, пише в нов анализ
Промяната
Първоначално създадени като защита срещу волатилността на дигиталните активи, стейбълкойните днес се използват за трансгранични плащания, управление на ликвидност и корпоративни разплащания, пише CryptoDnes.
Докато традиционните международни банкови преводи могат да отнемат между три и пет работни дни, блокчейн-базираните стабилни монети транзакции се финализират в рамките на минути, денонощието.
Ролята на стабилните монети се разширява особено в развиващите се икономики, където те функционират като "синтетични долари" в условия на инфлация или капиталови ограничения. В развитите пазари те се интегрират в B2B разплащания, търговски платформи и инфраструктура за дигитални активи.
Повече от половината от основните фиатни търговски двойки на централизирани борси вече са деноминирани в стейбълкойни, което подчертава централната им роля в ликвидността на пазара.