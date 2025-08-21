Пекин за първи път иска да позволи използването на стейбълкойни, обезпечени с юани, за да стимулира по-широкото приемане на валутата си в световен мащаб, предава Reuters. Това представлява голяма промяна в позицията на страната към използването на дигиталните активи.

Стейбълкойните са вид криптовалута, предназначени да поддържат постоянна стойност. Те обикновено са обвързани с фиатна валута като щатския долар и често се използват от крипто търговците за трансфер на средства между токени.

Делът на юана като глобална платежна валута спадна до 2,88% през юни - най-ниското му ниво от две години, според платформата за междубанкови и финансови комуникации SWIFT.

Държавният съвет на Китай ще прегледа и евентуално ще одобри по-късно този месец пътна карта за по-широко използване на валутата в световен мащаб, включително наваксване на натиска на САЩ върху стейбълкойните. Очаква се планът да включва цели за използване на китайската валута на световните пазари.

Предстои властите да определят границите на приложението на стайбълкойните, както и внедряването им в бизнеса.

Източник: EPA/БГНЕС

Финансовите иновации се разглеждат от Китай като обещаващ инструмент за нарастване на влиянието на юана в световен мащаб на фона на все по-голямото влияние на криптовалутите, обвързани с американския долар, в глобалните финанси.

Планът на Пекин води до голяма промяна в подхода му към дигиталните активи. Припомняме, че китайските власти забраниха търговията и добива на криптовалути през 2021 година поради опасения относно стабилността на финансовата система на страната.