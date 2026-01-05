Дигиталните "трежъри" бяха най-лесната история за продажба през 2024-2025: купуваш биткойн (или етер), финансираш се с дълг и акции, цената расте, нетната стойност на активите се разширява, пазарът ти дава премия, а ти използваш премията, за да купиш още. Това е машина, която работи великолепно, докато волатилността е в твоя полза. Проблемът е, че тази машина няма неутрален режим. Тя е или ускорител на богатство, или ускорител на стрес. И октомврийският шок при биткойн просто обърна лоста.

Оттам идва и "крипто зимата" като понятие. Не защото цената пада един ден, а защото се променя цялата математика на достъпа до капитал. При тези компании капиталът не е удобство - той е кислород. И когато пазарът реши да ти вземе премията, започва дарвиновата фаза: който има реален бизнес, кешфлоу, резерви и прозрачен план за финансиране - оцелява. Който има само "биткойн на баланса + маркетинг" - изчезва.

Първо фактите, защото те рисуват рамката по-добре от всяка метафора. Биткойн е около 89 563 долара. Това само по себе си не е ниско ниво исторически, но има значение спрямо къде беше еуфорията и колко "лост" са натрупали много от трежъри-структурите. Водещият пример - Strategy - е паднал с около 40% от ликвидационния връх около 10 октомври.

Имитаторите са наказани по-жестоко: KindlyMD -39%, American Bitcoin -60%, ProCap Financial -65%. В етер лагера картината е сходна: Bitmine -33% след октомври, при спад на самия етер с над 25% за периода, а SharpLink и Bit Digital са около -40% за последните два месеца. Това са числа, които говорят за едно: пазарът вече не ти плаща за "експозиция", плаща ти за "издръжливост".

Тук влиза логиката на метриката за нетни активи, която във възходящ режим е като турбо, а в низходящ режим става като рентген. mNAV е съотношението между пазарната капитализация и стойността на криптото, което компанията държи. Когато mNAV е над 1, пазарът казва: "вярвам, че ще увеличаваш крипто-актива си или ще монетизираш премията си". Когато mNAV падне под 1, пазарът казва: "или не вярвам, или смятам, че ще се разпаднеш под натиска на финансирането".

И това е критичният слой. Защото ако си трежъри компания, която разчита да емитираш нови акции/дълг, премията е твоят бизнес модел. В момента, в който mNAV се компресира към 1 или под 1, ти губиш "магията" да набираш капитал на условия, които правят натрупването на биткойн/етер акумулиращо, а не разрушително за акционерите. При Strategy mNAV се е приближил към 1 в края на ноември - и това веднага генерира най-опасния въпрос: "ще се наложи ли продажба на биткойн, за да се обслужват дивиденти и лихви по дълг?"

В отговор Strategy изважда ход, който разделя "професионалния трежъри модел" от "копи-пейст трежъри модела": създава кешов резервен фонд от 1.44 млрд. долара, който да покрие дивиденти и лихви за следващите 21 месеца, ако волатилността остане висока. Това е ключово, защото реалната крипто зима не е ценова - тя е финансова. Ако можеш да платиш сметките си, имаш време. Ако нямаш време, цената на актива започва да диктува корпоративната ти съдба.

И тук идва дарвиновата част в най-чист вид: от около 100 биткойн трежъри компании с измерима ценова база, 65 са купували над текущите нива - тоест седят на нереализирани загуби. В момента, в който една такава структура няма премия (mNAV), няма резерви и има падежи, тя става принудителен продавач. А "принудителният продавач" е най-лошата роля на всеки пазар, особено на такъв, който се движи от ликвидност и настроение.

Не е случайно, че в най-напрегнатия момент пет компании са продали общо 1 883 биткойна. Това не е масова капитулация, но е сигнал за механизма: ако зимата се удължи, продажбите няма да са избор, а функция на графика на задълженията.

Точно затова "имитаторите" страдат повече от оригинала. Пазарът прави разлика между структура, която може да се финансира през цикъла, и структура, която е продукт на цикъла. Има трежъри компании, които изглеждат като опериращи компании с крипто-резерв. Има и такива, които са крипто-резерв с PR отдел. Разликата е в кешфлоа, в падежния профил и в това дали можеш да обясниш откъде идва "растежът", когато цената не ти помага.

Източник: iStock

Най-важното в тази фаза е, че пазарът сменя въпроса. Във възходяща фаза въпросът беше: "колко биткойн държиш и колко бързо купуваш още?" В зимна фаза въпросът става: "как оцеляваш, ако следващите 12-24 месеца са странични или надолу?" И под този въпрос се крият четири теста:

Първият тест е капиталът: имаш ли достъп до нов капитал без унищожителна разводняване? Ако mNAV е под 1, отговорът често е "не".

Вторият тест е времето: имаш ли кеш и резерви, за да не продаваш в лош момент? Резервът от 1.44 млрд. при Strategy е пример за купуване на време.

Третият тест е бизнесът: имаш ли operating приходи, които реално финансират стратегията, вместо да я маскират? Много от новите играчи обещават "ще строим продукти", но зимата е моментът, в който обещанията се измерват в тримесечни отчети, не в интервюта.

Четвъртият тест е рефлексивността: когато цената пада, пада премията, пада възможността за финансиране, расте рискът, пада цената още. Това е спирала. Оцеляват тези, които имат спирачка.

Затова и вероятният сценарий при истинска крипто зима е консолидация: по-силни структури купуват по-слаби, или активите се прехвърлят към компании с по-добър баланс. Това не е "край на трейда", а изчистване. Подобно на дот-ком епохата - интернет не умря, умряха бизнес моделите, които разчитаха само на капиталов пазар и наратив.

Има и още един слой: институционализацията. Тезата, че все повече големи компании ще държат BTC/ETH като резервен актив, може да се реализира с времето. Но ако това стане, то ще бъде в рамка на риск-мениджмънт, не в рамка на ливъридж-експанзия. Тоест - по-ниска драматичност, по-ниска премия, по-нисък "мем" компонент. А това е лоша новина за трежъри компаниите, които са съществували основно като "публична премия върху крипто".

Как изглежда "доброто" оцеляване? Две думи: капиталова дисциплина. Ако биткойн направи нови върхове, трейдът може да се рестартира за оцелелите, но "барът" вече е по-висок. Следващата еуфория няма да финансира всички. Ще финансира тези, които са преживели зимата без да счупят баланса си и без да разочароват пазара с принудителни продажби.

Накрая, за да остане картината "подредена", ето я в компактна таблица - само цифри:

Показател / Компания Промяна BTC-USD 89 563 Strategy (MSTR) от 10 окт. -40% KindlyMD (NAKA) -39% American Bitcoin (ABTC) -60% ProCap Financial (BRR) -65% Bitmine (BMNR) -33% ETH спад от октомври -25% SharpLink (SBET) -40% Bit Digital (BTBT) -40% Публични компании с крипто на баланс 180+ Следващи "Strategy playbook" (BTC) ~100 Компании с cost basis над текущата цена 65 Продадени BTC от 5 компании (минал месец) 1 883 Кеш резерв на Strategy 1.44 млрд. Покритие на плащания (Strategy) 21 месеца

Материалът е с аналитичен и образователен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.