Крипто компаниите все повече търсят по-ясни правила на фона на затягащ се регулаторен надзор в САЩ и Европа. Мястото към което се ориентират все повече от тях е Дубай. Тази седмица в Дубай Animoca получи лиценз от Virtual Assets Regulatory Authority, който позволява на компанията законно да предлага брокер-дилърски и инвестиционни услуги, свързани с крипто активи.

Това дава възможност на инвестиционния гигант Web3 да предлага брокерско-дилърски услуги и услуги за управление на активи на институционални и квалифицирани инвеститори в и от емирството, пише Yahoo Finance.

Одобрението разширява регулаторното присъствие на компанията, осигурявайки й формална база в Близкия изток, допълвайки стратегията ѝ за инвестиции в блокчейн инфраструктура, гейминг и токенизирани екосистеми.

През последните години Дубай се позиционира като привлекателен център за борси, попечители и инвестиционни компании чрез специално разработен лицензионен режим за дигитални активи. Всяко ново високопрофилно одобрение засилва амбицията на емирството да действа като мост между азиатския капитал и западните пазари.

Източник: iStock

Междувременно OKX също получи лиценз за платежна институция от Малтийския орган за финансови услуги, разширявайки регулираните си операции в ЕС. Разрешението позволява на компанията да предлага съвместими платежни услуги, обвързани със стабилни монети в Европа и допълва вече издаденото ѝ разрешение по регламента за пазарите на крипто активи, получено през януари миналата година.

Новият лиценз създава регулаторна основа за продукти като OKX Pay и картата OKX, свързана с мрежата на Mastercard, която позволява разходване на избрани стабилни монети като USDC и USDG чрез механизъм за конвертиране в традиционна валута в съответствие с изискванията.

В рамките на европейските правила стабилните монети, класифицирани като електронни парични токени, трябва да отговарят на строги изисквания за резерви, прозрачност и оперативен контрол. Платежните услуги, свързани с тях, често изискват допълнително разрешение съгласно Втората директива за платежните услуги, което оформя модел на двойно регулаторно съответствие.

Регламентът за пазарите на крипто активи постепенно променя инфраструктурата на стабилните монети в Европа, като въвежда по-строги стандарти за отчетност и надзор с цел интеграция в съществуващата финансова система и ограничаване на системния риск.

На този фон Земеделският департамент на Дубай и доставчикът на инфраструктура за токенизация Ctrl Alt потвърдиха старта на втората фаза от пилотния проект за токенизация на недвижими имоти. Той позволява търговията с вече издадени токени за собственост на имоти на регулиран вторичен пазар, съобщава Gulf News.