Мрачните дни не ни спират да мечтаем за морето, вълните, златния пясъчен плаж и слънчевите забавления на открито. За всички почитатели на соления бриз и морските приключения, Къмпинг "Градина" удължава кампанията си за ранни записвания в предстоящия летен сезон до края на февруари.

Обичаният от поколения българи и знаменитости, Къмпинг "Градина" предлага първокласни бунгала за настаняване, намиращи се само на броени крачки от плажа, известен като перлата на Южното Черноморие. Златният залив, простиращ се между Созопол и Черноморец посреща всяка година любителите на морските вълни и слънчевия загар, като предлага достатъчно пространство за всички влюбени в морето.

Планирайте своята незабравима почивка в райския залив на "Градина" като се възползвате от специални отстъпки, валидни само до края на месеца. Вземете 15% отстъпка за бунгалата Garden View и Garden View Deluxe или 8% намаление за настаняване в бунгала Sea View. Промоционалните цени не важат за бунгалата Sea View Deluxe. Побързайте да изберете най-удобните за вас дати в календара, понеже кампанията с намаления до 15% се прилага за ограничен брой бунгала и е до изчерпване на наличностите.

Къмпинг "Градина" е перфектната дестинация за мечтаната семейна почивка, съчетаваща в себе си красотата на природна, уютна обстановка и луксозно настаняване. Независимо дали сте любители на активния отдих или търсите спокойствие и релакс, този къмпинг предлага всичко необходимо за едно незабравимо преживяване с близките ви. С множество си възможности за плажни забавления, различни спортни атракции, хранителен магазин, пекарна, ресторанти и крайбрежни заведения къмпингът ви гарантира, че всеки член на семейството ще открие своето любимо занимание през лятната ваканция.

"Градина" е повече от място за летен отдих и къмпинг на морския бряг - това е възможност за активна почивка, наистина сплотени дни с любимите хора и щастливи часове, които остават като искрящи спомени завинаги.