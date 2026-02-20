Johnson & Johnson, най-голямата в света компания при производството на продукти за лична хигиена, подготвя потенциална продажба на ортопедичното си подразделениe, което планира да отдели - и в тази връзка големи фирми вече обмислят изкупуването му, съобщи Bloomberg News, позовавайки се на запознати с въпроса.
Според информацията на Bloomberg, този бизнес на J&J, известен като DePuy Synthes, може да бъде оценен на над 20 милиарда долара при продажба.
Миналата година компанията J&J съобщи, че е планирала в бъдеще да отдели ортопедичния си бизнес в самостоятелна компания в рамките на следващите 18 до 24 месеца, което ще е второто й голямо отделяне за две години - тъй като компанията засилва фокуса си върху бързо развиващите се сегменти на здравеопазването.
J&J събира документи и финансови данни за DePuy Synthes, преди да се срещне с потенциални купувачи през следващите седмици, съобщи Bloomberg.
Johnson & Johnson води преговори за покупка на фармацевтична компания за милиарди долари
Въпросната компания разработва многообещаващо ново лекарство
Няколко големи компании за частни капиталови инвестиции обмислят обединяване, за да имат потенциала евентуално да изкупят ортопедичния бизнес на J&J, съобщи Bloomberg, добавяйки, че продажбата може да привлече интерес и от конкурентни играчи на пазара на медицински изделия.
Ортопедичното подразделение на J&J произвежда импланти за тазобедрени, колянни и раменни стави, хирургически инструменти и други продукти, като е осъществило продажби за 9,3 милиарда долара през 2025 г.
Главният финансов директор на компанията, Джо Уолк, преди коментира, че J&J проучва множество пътища за разделяне, с основен фокус върху необлагаемо с данъци отделяне, но остава отворена и за други опции.
Той добави същевременно, че процесът на разделяне вече е в ход и не очаква допълнителни съществени актуализации за сделката до средата на 2026 година.
Johnson & Johnson за цялата 2025 година увеличи приходите си с 6% (до 94,19 милиарда долара), а нетната си печалба - с повече от 90%, до 26,8 милиарда долара.
Johnson & Johnson смята да инвестира в САЩ $55 милиарда за 4 години
В какво ще са вложени средствата
По-конкретно, през четвъртото тримесечие на 2025 г. приходите във фармацевтичното подразделение са се увеличили спрямо същия период на предходната година с 10% (до 15,76 милиарда долара). А приходите в подразделението за медицински изделия са нараснали със 7,5%, до 8,8 милиарда долара.
Продажбите на компанията Johnson & Johnson в САЩ са нараснали през четвъртото тримесечие на 2025 г. на годишна база със 7,5% до 14,2 милиарда долара, а в останалата част на света - с 11,3%, до 10,37 милиарда долара.