Johnson & Johnson, най-голямата в света компания при производството на продукти за лична хигиена, подготвя потенциална продажба на ортопедичното си подразделениe, което планира да отдели - и в тази връзка големи фирми вече обмислят изкупуването му, съобщи Bloomberg News, позовавайки се на запознати с въпроса.

Според информацията на Bloomberg, този бизнес на J&J, известен като DePuy Synthes, може да бъде оценен на над 20 милиарда долара при продажба.

Миналата година компанията J&J съобщи, че е планирала в бъдеще да отдели ортопедичния си бизнес в самостоятелна компания в рамките на следващите 18 до 24 месеца, което ще е второто й голямо отделяне за две години - тъй като компанията засилва фокуса си върху бързо развиващите се сегменти на здравеопазването.

J&J събира документи и финансови данни за DePuy Synthes, преди да се срещне с потенциални купувачи през следващите седмици, съобщи Bloomberg.

Няколко големи компании за частни капиталови инвестиции обмислят обединяване, за да имат потенциала евентуално да изкупят ортопедичния бизнес на J&J, съобщи Bloomberg, добавяйки, че продажбата може да привлече интерес и от конкурентни играчи на пазара на медицински изделия.

Ортопедичното подразделение на J&J произвежда импланти за тазобедрени, колянни и раменни стави, хирургически инструменти и други продукти, като е осъществило продажби за 9,3 милиарда долара през 2025 г.

Главният финансов директор на компанията, Джо Уолк, преди коментира, че J&J проучва множество пътища за разделяне, с основен фокус върху необлагаемо с данъци отделяне, но остава отворена и за други опции.

Той добави същевременно, че процесът на разделяне вече е в ход и не очаква допълнителни съществени актуализации за сделката до средата на 2026 година.

Johnson & Johnson за цялата 2025 година увеличи приходите си с 6% (до 94,19 милиарда долара), а нетната си печалба - с повече от 90%, до 26,8 милиарда долара.

По-конкретно, през четвъртото тримесечие на 2025 г. приходите във фармацевтичното подразделение са се увеличили спрямо същия период на предходната година с 10% (до 15,76 милиарда долара). А приходите в подразделението за медицински изделия са нараснали със 7,5%, до 8,8 милиарда долара.

Продажбите на компанията Johnson & Johnson в САЩ са нараснали през четвъртото тримесечие на 2025 г. на годишна база със 7,5% до 14,2 милиарда долара, а в останалата част на света - с 11,3%, до 10,37 милиарда долара.