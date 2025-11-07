Неплащането (навреме) на задълженията от контрагентите за доставени стоки и услуги, сега е основното ограничение за бизнес дейността на руските компании. Така отговарят 39% от респондентите, анкетирани в рамките на проучване на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, направено през третото тримесечие на годината, пише "Комерсант".

Значението на този фактор се е увеличило съществено през последните няколко месеца - към края на второто тримесечие, малко над една четвърт от анкетираните фирми посочват неизпълнението (или закъснението) на плащанията на бизнес партньорите, като основен проблем за дейността си.

Всъщност Руският съюз на индустриалците и предприемачите още през пролетта предупреди за този съществен за бизнеса проблем. Тогава от организацията предложиха да се въведе комплексно наблюдение на разплащанията между фирмите, да се насърчат навременните плащания, както и да се определи предплащане за държавни поръчки на 75% от стойността им. Посоченото обаче не се е случило.

Вторият и третият по значение фактори, възпрепятстващи нормалната дейност на компаниите в Русия, са спадът при търсенето на съответните продукти и/или услуги (34%) и недостатъчният оборотен капитал (32% от запитаните). В същото време, само 16% от бизнес организациите сега са се оплакали от проблеми с достъпа до кредити, докато в края на второто тримесечие, достъпът до кредитиране е бил проблем за повече от една трета от представителите на анкетираните предприятия.

В същото време, списъкът с основни мерки за подобряване на ефективността при работата на бизнеса, независимо от известните промени в оплакванията на компаниите от бизнес средата в Русия, остава същият: повече от две трети от компаниите (68%) планират да продължат да намаляват разходите си, а около една четвърт възнамеряват да внедрят програми за енергоспестяване и ресурсоспестявне и проекти за дигитализация.

Почти една четвърт от анкетираните руски фирми планират да запазят или разширят инвестиционните си програми. Да модернизират производството си възнамеряват 17% от бизнес организациите, като почти толкова от анкетираните са готови да преразпределят структурата на разходите си, без да намаляват обема на продукцията или разходите си.

Не голяма част от компаниите са заявили намерения за намаляване на разходите за персонал, като в това направление ще съкратят административните и общите бизнес разходи. Друго основно "перо", по което фирмите в Русия възнамеряват да намаляват разходите си, е снижението на средствата за потребявани услуги (37% от анкетираните).

Трябва да се отбележи, че тенденцията за съкращение на персонал засега на практика не се е проявила на пазара на труда в страната - по данни на Росстат, нивото на безработица, макар и леко да е нараснало напоследък, остава на рекордно ниско ниво, едва 2,2% през септември.