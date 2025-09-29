Общо над 2400 български фирми кандидатстваха в Министерството на иновациите и растежа за получаване на европейски средства за дигитализация, съобщиха от ведомството.

Проектните предложения се подаваха до 26 септември 2025 г., по процедура от Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". Експерти от министерството дадоха подробни разяснения за кандидатстването, документите и възможностите за финансиране.

Заявената безвъзмездна финансова помощ е в общ размер на 87,6 млн. лв. Това е с почти 8 млн. лв. (близо 10%) повече от бюджета на мярката (която е 80 млн. лева), уточняват от министерството.

Според условията в процедурата, фирмите са кандидатствали за сума между 5 000 лв. и 50 000 лв. евросредства, с които да въвеждат информационни и комуникационни технологии (ИКТ) услуги и решения - за създаване на онлайн магазини и за подобряване на киберсигурността и сигурността на данните.

Oдобрените предприятия ще могат да инвестират също така в системи за управление на ресурсите, такива за организация на взаимоотношенията с клиенти (ERP и CRM системи) и др. Ще се финансират и решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси.

Очаква се оценката на подадените проекти да стартира в началото на октомври. След приключването ще стартира процесът по сключване на договорите за финансиране с одобрените фирми.