България ще загуби 53 млн. лв. европейско финансиране за саниране на жилища. Това става ясно от одобрените от правителството размествания по плана за възстановяване и устойчивост, цитирани от информационните агенции. Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще пренасочи парите за други инвестиции.

20 млн. лв. от освободените средства ще бъдат инвестирани в модернизиране на НДК и Фестивалния комплексен център във Варна с изграждане на интегрирана информационна система. В рамките на проекта ще бъде модернизирана мрежовата инфраструктура, ще се изгради система от лед дисплеи, ще бъдат разработени нови уеб страници, мобилни приложения, платформа за продажба на билети.

Източник: blagoevgrad.eu

Останалите 33 млн. лв. ще бъдат насочени към допълнителни ремонтни дейности в болници, които са оборудвани по плана за възстановяване с нови технологии за педиатричната грижа и леченията на онкозаболявания. Парите ще се разпределят между 7 болници - УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД, гр. София, УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД, гр. София, УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД, гр. Плевен, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, гр. София, МБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАД, гр. София, "КОЦ-Русе" ЕООД, гр. София и УМБАЛ "Св. Георги" ЕАД, гр. Пловдив.

С 8,5 млн. лв. се намаляват и парите по програмата за предоставяне на обучение за придобиване на цифрови умения, а около 5 млн. лв. от тях отиват за предоставяне на допълнителни технологични средства за хора с увреждания. Останалите средства ще отидат за дигитализиране на Агенцията по заетостта, като част от новите платформи задължително следва да са публични.

Колко пари остават за саниране?

След загубата, за проекти за саниране в рамките на втория етап от програмата ще има 256 млн. евро, които се разплащат през Българската банка за развитие. Първоначалното намерение е било към банката да бъдат насочени 272, 9 млн. евро. Отпадането на този ресурс е значително под първоначалните рискове загуба на огромни средства по ПВУ по тази линия. Под риск бяха целите програми заради късното стартиране на дейностите, като МРРБ оценяваше риска от загуба на средства на 1,2 милиарда лева.

На този фон Европейската комисия изисква от страните членки на ЕС да представят Национален план за саниране на сгради до края на 2026 г. и да създадат национална база данни с енергийните характеристики на сградите. Това предвижда обновената Директива за енергийните харастеристики на сградите.

75% от сградния фонд на ЕС не е енергоефективен, а 85% от сградите ще останат част от сградния фонд през следващите десетилетия.