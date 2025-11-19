Скоро започват изпитанията "на стенд" на новия руски едномоторен изтребител от пето поколение Су-75 Checkmate, обяви генералният директор на "Ростех" Сергей Чемезов, съобщи "Комерсант".

При изпитания "на стенд" се правят статични изпитания, за да се тестват основни компоненти, за да се гарантира, че могат да издържат на екстремни натоварвания, вибрации и температура, без повреди. Например многократно се симулират цикли на излитане, полет и кацане, за да се гарантира, че материалът ще издържи на години употреба.

"Разработването на нов боен самолет изисква доста време - средно от 10 до 15 години. На практика сме на етап преди (тестов) полет", казва той.

Според Чемезов, новият изтребител ще бъде търсен в чужбина, тъй като той ще е сравнително евтин и ще има достатъчно въоръжение, за да унищожава както въздушни, така и наземни цели. По думите на шефа на "Ростех", от гледна точка на ефективност, цена и качество, самолетът ще бъде доста добър.

Изтребителят за първи път беше представен официално през юли 2021 г., по време на авиосалона МАКС-2021. Тогава Чемезов отбеляза, че бойният самолет се разработва без държавно финансиране и е ориентиран основно към износ в чужбина.

Още тогава беше обявено, че Checkmate ще може да извършва продължителен свръхзвуков полет и е способен да поразява до шест въздушни, морски и наземни цели. Планирано е производство в бъдеще и на негова безпилотна версия. Checkmate ще може да носи цялото въоръжение на изтребителя Су-57, който е предназначен за руския пазар.