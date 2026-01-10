Процесът по обмяна на левове в евро протича нормално и в съответствие с действащата нормативна рамка. Това обяви в свое съобщение Българската народна банка.

Към 9 януари 2026 г. общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16.1 млрд. лева, което представлява 48% изтеглено наличнопарично обращение в лева. Това означава, че вече над 50 на сто от наличните левове са били изтеглени.

По данни на БНБ снабдяването на банковата система с евробанкноти и евромонети се извършва по утвърден график. В обращение вече са пуснати евро в размер на над 3,1 млрд. евро.

За улесняване на гражданите касите на БНБ и териториалните поделения на "Дружество за касови услуги" АД ще работят извънредно на 10, 17, 24 и 31 януари, когато ще се извършва обмяна на левове в евро. Част от търговските банки също осигуряват обслужване в съботните дни през януари.

През първите шест месеца на 2026 г. банките обменят безплатно левове в евро в неограничени количества по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка. Без такса се извършва и обмяната по сметка на клиента. Банките са длъжни да обслужват както свои клиенти, така и лица, които не са клиенти, включително при обмяна на банкноти и монети.

От БНБ уточняват, че при обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро е необходим документ за самоличност, а над този праг се прилагат допълнителни изисквания по закон. Обмяната на монети в големи количества се извършва в клонове със специализирано оборудване.

Централната банка извършва проверки по всички сигнали, свързани с процеса на обмяна. До момента установените нарушения са единични и своевременно отстранени, като неправомерно начислени такси са били възстановени. От БНБ подчертават, че няма случаи на ощетени граждани.

Продажбата на стартови комплекти с евромонети е приключила на 30 декември 2025 г., а от 1 януари 2026 г. гражданите и търговците могат да се снабдяват с евромонети чрез обслужващите ги банки.