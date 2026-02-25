Обещаните от американския президент Доналд Тръмп временни 15% мита, които да заменят отменените от Върховния съд на САЩ, са уж предназначени да разрешат един проблем, за който много икономисти казват, че всъщност не съществува: криза с платежния баланс на Съединените щати. Това ги прави потенциално уязвими за нови правни предизвикателства, пише Reuters.

Часове след като Върховният съд в петък отмени огромен брой мита, наложени от Тръмп съгласно Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA), президентът обяви новите мита съгласно раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г. - никога неизползван закон, който дори неговият собствен юридически екип отхвърли като неуместен преди месеци.

Първоначално 10% мито влезе в сила минута след полунощ във вторник, според митническо съобщение, и не беше ясно кога ще влезе в сила обещаното увеличение до 15%. Досега Тръмп е подписал само изпълнителна заповед за 10% мито. Законът по раздел 122 позволява на президента да налага мита до 15% за срок до 150 дни на всички държави, за да се справи с "големи и сериозни" дефицити по платежния баланс и "фундаментални проблеми с международните плащания".

В тарифната заповед на Тръмп се твърди, че съществува сериозен дефицит по платежния баланс под формата на годишен дефицит по търговията със стоки на САЩ от 1,2 трилиона долара и дефицит по текущата сметка от 4% от брутния вътрешен продукт (БВП), както и обръщане на излишъка по първичния доход на САЩ.

Има ли криза на платежния баланс?

Някои икономисти, включително бившият първи заместник-управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ) Гита Гопинат, не са съгласни с тревогата на администрацията на Тръмп.

"Всички можем да се съгласим, че САЩ не са изправени пред криза на платежния баланс, която е, когато държавите преживяват прекомерно увеличение на международните разходи по заеми и губят достъп до финансовите пазари", заяви Гопинат пред Reuters.

Гопинат отхвърли твърдението на Белия дом, че отрицателното салдо по първичния доход на САЩ за първи път от 1960 г. насам е доказателство за голям и сериозен проблем с платежния баланс. Тя отдава отрицателното салдо на голямо увеличение на чуждестранните покупки на американски акции и рискови активи през последното десетилетие, които се представят по-добре от чуждестранните акции през този период.

Марк Соубел, бивш служител на Министерството на финансите на САЩ и МВФ, заяви, че кризите с платежния баланс са по-свързани с държави с фиксирани валутни курсове и отбеляза, че доларът с плаващ курс е стабилен, доходността по 10-годишните държавни облигации е сравнително стабилна, а американските акции се представят добре.

Джош Липски, председател на международната икономика в мозъчния тръст Атлантически съвет, се съгласи, отбелязвайки, че криза с платежния баланс възниква, когато една държава не може да плати за това, което внася, или не е в състояние да обслужва външния си дълг. Това е коренно различно от търговския дефицит, добави той.

Брад Сетсер, експерт по валути и търговия в Съвета по външни отношения, който е бил старши съветник на търговския представител на САЩ в администрацията на Байдън, зае донякъде противоположно мнение, като в дълги публикации в неделя твърди, че администрацията на Тръмп може да има основателни причини да смята, че има "голям и сериозен" дефицит по платежния баланс.

Той отбеляза, че дефицитът по текущата сметка е бил много по-висок, отколкото когато тогавашният президент Ричард Никсън въведе тарифи през 1971 г., за да се справи с кризата с платежния баланс, а нетната международна инвестиционна позиция на САЩ е много по-лоша. Това "дава на администрацията реален аргумент" в полза на нейните тарифи, пише Сетсер.

Въпреки новия фокус на администрацията на Тръмп върху платежния баланс, Министерството на правосъдието преди това твърдеше, че Раздел 122 е грешният закон за справяне с национална извънредна ситуация, свързана с търговския дефицит.

В съдебни документи в защита на митата, Министерството на правосъдието заяви, че Раздел 122 няма да има "никакво очевидно приложение там, където опасенията, които президентът е посочил при обявяването на извънредна ситуация, произтичат от търговски дефицити, които концептуално са различни от дефицитите по платежния баланс".

Нийл Катял, който пледира във Върховния съд от името на ищци, оспорващи тарифите по IEEPA, каза пред CNBC, че позицията на администрацията на Тръмп срещу използването на Раздел 122 за търговския дефицит ще направи тези мита уязвими за съдебни спорове.

"Не съм сигурен, че ще е необходимо да се стигне до Върховния съд, но ако президентът се придържа към този план за използване на закон, който собственото му Министерство на правосъдието е заявило, че не може да използва, да, мисля, че това е доста лесно нещо за оспорване", казва Катял.

Не е ясно кой може да поеме водещата роля в оспорването на тарифите по раздел 122.

Сара Албрехт, председател на Центъра за правосъдие "Либърти", нестопанска адвокатска кантора в обществен интерес, представляваща няколко малки предприятия, които оспориха тарифите по IEEPA, заяви, че групата ще следи отблизо всички нови закони, които се позовават.

Албрехт не разкрива никаква бъдеща стратегия за съдебни спорове, добавяйки:

"Нашият непосредствен фокус е прост: да се уверим, че процесът на възстановяване започва и че чековете започват да текат към американските предприятия, които са платили тези противоконституционни мита."

В решението си Върховният съд на САЩ не даде указания относно възстановяването на суми - вместо това той върна делото на по-ниска съдебна инстанция, който да определи следващите стъпки.