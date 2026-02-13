Съединените щати и Тайван финализираха ключово търговско споразумение за намаляване на митата върху тайванския износ и улесняване на милиарди долари разходи за американски стоки, предават световните медии.

Сделката намалява общите тарифи върху тайванските стоки от 20% на 15%, същото ниво като при азиатските търговски партньори Южна Корея и Япония, в замяна на съгласието на Тайпе да закупи около 85 милиарда долара американска енергия, самолети и оборудване.

Съгласно споразумението, Тайван ще премахне или намали 99% от тарифните бариери и ще осигури преференциален достъп до пазара за много американски стоки, включително авточасти, химикали, машини, здравни продукти, млечни продукти и свинско месо, се казва в изявление на офиса на американския търговски пратеник.

САЩ от своя страна ще освободят от мита голям набор от тайвански стоки.

Износът на Тайван се е увеличил с 35 процента през 2025 г. на фона на бурното търсене на чипове с изкуствен интелект, достигайки рекордните 640,75 милиарда долара.

Споразумението обаче не включва конкретни ангажименти от страна на Тайван да инвестира в американската чип индустрия, въпреки съобщението на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп миналия месец, че тайвански компании ще налеят 250 милиарда долара в сектора.