Съединените щати и Тайван постигнаха мащабно търговско споразумение, което комбинира намаляване на митата върху тайванския износ с инвестиционен ангажимент за $250 милиарда в американската технологична индустрия. В центъра на договореното са полупроводниците - ключов сектор както за икономиката, така и за стратегическите интереси на Вашингтон.

По силата на сделката митата върху повечето тайвански стоки ще бъдат понижени от 20% на 15%, изравнявайки ги с тези за други партньори в Азия като Япония и Южна Корея. За чиповете и свързаното с тях оборудване ще се прилага по-благоприятен режим, включително освобождаване от мита за компании, които разширяват производството си в САЩ.

В замяна тайванските фирми поемат ангажимент да инвестират $250 милиарда в полупроводници, изкуствен интелект и енергия. Крайната цел на американската администрация е значителна част от тайванската верига за доставки на чипове да бъде локализирана в САЩ. Тайван ще осигури и допълнителни кредитни гаранции за бъдещи проекти. Част от тези инвестиции обаче съвпадат с вече планирани разходи, подхранени от глобалния бум в AI.

Министерството на търговията на САЩ определи споразумението като "ключова стъпка за намаляване на зависимостта от външни доставчици", но за бизнеса това означава и по-скъпа, макар и по-сигурна, верига на производство.

TSMC в центъра на процеса

Сделката идва на фона на силни резултати на Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) - най-големия производител на чипове в света. Компанията отчете двуцифрен ръст на приходите и печалбата, задвижен от търсенето на AI чипове, и обяви, че ще увеличи капиталовите си разходи до $52-56 милиарда, спрямо около $40 милиарда година по-рано.

TSMC вече е поела ангажименти за около $165 милиарда инвестиции в САЩ и ускорява изграждането на нови заводи в Аризона. Компанията остава ключов доставчик за Nvidia, Apple, Microsoft и Alphabet, а анализатори посочват, че доминиращата й позиция й осигурява силна ценова мощ, дори при евентуално охлаждане на пазара.

Какво да очакваме?

Очаква се сделката да донесе допълнителни поръчки за доставчиците на оборудване и материали за чип-индустрията, включително ASML, Applied Materials и Lam Research. Пазарната реакция беше предпазливо положителна, въпреки че Пекин разкритикува споразумението и го определи като икономическа експлоатация на Тайван.

За бизнеса сделката носи по-голяма предвидимост в краткосрочен план. Дали обаче реалният ефект ще се усети напълно, зависи от това доколко обявените инвестиции ще се реализират и на каква цена за глобалната верига на доставки.