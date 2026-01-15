Президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе нова 25% тарифа върху "някои чипове за усъвършенствани изчислителни системи", сочи информационен лист на Белия дом, цитиран от CNN. Сред засегнатите продукти са чипът H200 на Nvidia и MI325X на AMD.
Предвидено е изключение за чипове, внасяни с цел подпомагане на изграждането на американската технологична верига за доставки. Засега обаче не е ясно какви критерии ще трябва да бъдат изпълнени, за да се ползва освобождаване от митата. Белият дом не е отговорил веднага на запитване на CNN.
В документа се посочва още, че в близко бъдеще президентът "може да наложи по-широки тарифи върху вноса на полупроводници и техните производни продукти".
Ходът е част от по-широката стратегия на Тръмп за насърчаване на технологичното производство в САЩ и за утвърждаване на страната като лидер в сферата на изкуствения интелект. Nvidia, чиито чипове са ключови за центровете за данни, обслужващи AI услуги, се намира в центъра на този бум.
При въвеждането на митата президентът се позова на съображения за национална сигурност и на раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г., който позволява налагането на тарифи върху конкретни продукти.
По-рано Доналд Тръмп заяви, че Nvidia ще може да продава чипа си H200 в Китай, но при условие че САЩ получават 25% дял. От компанията коментираха, че приветстват решението, тъй като то позволява на американската индустрия да подкрепя високоплатени работни места и производство в страната. От AMD заявиха, че спазват всички американски закони и политики за контрол на износа.
Изкуственият интелект е сред водещите приоритети на втория мандат на Тръмп, но строгите ограничения за износ към Китай предизвикват критики от страна на част от индустрията, включително от ръководството на Nvidia.