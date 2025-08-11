Двете водещи компании за чипове - Nvidia и AMD, са се съгласили да отделят по 15% от приходите си от продажби на полупроводници в Китай в полза на американското правителство. Споразумението, за което съобщи BBC, е част от сделка за осигуряване на експортни лицензи към втората по големина икономика в света.

По силата на договорката Nvidia ще плаща 15% от приходите от продажби на H20 чипове, а AMD - същия процент от продажбите на MI308. Това идва след като Вашингтон първоначално забрани износа на H20 за Пекин, позовавайки се на съображения за сигурност, но по-късно отмени мярката.

"Америка не може да повтори 5G и да изгуби лидерството си в телекомуникациите. Американският AI технологичен стек може да стане световен стандарт, ако действаме бързо," коментира Nvidia пред BBC.

Според Чарли Дай, вицепрезидент и главен анализатор във Forrester, споразумението е "безпрецедентно" и подчертава високата цена за достъп до пазара на фона на ескалиращите търговски напрежения.

Възобновяването на износа идва в момент на затопляне на отношенията между САЩ и Китай - Пекин разхлаби контрола върху износа на редкоземни елементи, а Вашингтон премахна част от ограниченията за производители на софтуер за чипове. Двете страни договориха и 90-дневно примирие в тарифната война, но решението за продължаването му предстои.

Междувременно, технологичните гиганти правят големи инвестиции в САЩ - Apple обяви допълнителни 100 млрд. долара, Micron планира 200 млрд., а Nvidia ще изгради AI сървъри за до 500 млрд. долара, включително първите изцяло американски AI суперкомпютри.