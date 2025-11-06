"Китай ще победи в състезанието за изкуствен интелект." - подобна заявка можеше да предизвика снизходителни усмивки преди няколко години. Сега обаче това е прогноза, при това - на изпълнителния директор на Nvidia, компанията, която доминира пазара на AI чипове.

Изказването, направено на конференция на FT в Лондон, предизвика толкова силен резонанс, че само часове по-късно Nvidia публикува по-мек официален коментар в платформата X от името на Дженсън Хуанг: "Както отдавна казвам, Китай е само наносекунди зад Америка в AI. От жизнено значение е Америка да спечели, като се надпреварва напред и печели разработчици по целия свят."

Nvidia трябва да балансира между достъпа до гигантския китайски пазар и геополитическите реалности, които застрашават бъдещето му там. Ситуацията е драматична: на събитие на Citadel Securities на 6 октомври Хуанг призна, че пазарният дял на Nvidia в Китай се е сринал: "В момента сме 100% извън Китай. Преминахме от 95% пазарен дял на 0%".

Причината е, че когато Вашингтон започна да ограничава експорта на най-модерните видеокарти на Nvidia, Пекин отвърна с поредица от мерки, които да насочат местния бизнес към китайски хардуер. Реално чипове на компанията от най-висок клас продължават да влизат нелегално в страната, но това не може да компенсира някогашните около 10 млрд. долара официални приходи.

Според Хуанг Западът, включително САЩ, е задържан от "цинизъм" и прекомерно регулиране. Той предупреди, че американските щати обмислят въвеждането на 50 нови регулации за AI, докато Пекин субсидира енергийните разходи, за да намали цената за локални разработчици, използващи местни чипове.

Опасенията на Хуанг не са неоснователни. Huawei планира да удвои производството на топовия си Ascend 910C чип през 2026 г. до около 600 000 единици, като общото производство на серията Ascend може да достигне 1,6 милиона чипа. През януари 2025 г. китайският стартъп DeepSeek шокира света с AI модел, съперничещ на OpenAI, но разработен за едва 5,6 милиона долара на около 2000 стари Nvidia H800 чипа.

"Около 50% от световните AI изследователи са в Китай. Огромното мнозинство от водещите модели с отворен код се създават в Китай. Мисля, че е грешка американските технологични компании да не могат да обслужват този пазар", подчерта Хуанг.

Китай вече подава четири пъти повече патентни заявки за AI от САЩ. Компании като Alibaba, Tencent, Baidu, MoonShot и много други демонстрират световна класа в генеративния изкуствен интелект. От 2017 г. Пекин определи AI като национален стратегически приоритет и инвестира масивно в екосистемата.

Според Axios Хуанг сега бие камбаната с надеждата администрацията на Тръмп да възприеме подхода на Пекин и да започне да осигурява повече стимули за хардуерните и софтуерните разработчици в AI сферата.