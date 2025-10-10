Китай засили прилагането на контрола върху вноса на чипове, тъй като Пекин се стреми да отучи технологичните компании на страната от американски продукти като процесорите за изкуствен интелект на Nvidia, пише FT.

През последните седмици екипи от митнически служители са мобилизирани в големите пристанища в цялата страна за провеждане на строги проверки на пратките от полупроводникови компоненти, пише бизнес изданието, като се позовава на свои източници.

Целта е била да се гарантира, че местните компании спират поръчките на чиповете на Nvidia, специфични за Китай. Моделите H20 и RTX Pro 6000D на Nvidia са проектирани да спазват американските експортни ограничения и да поддържат пазарния дял на производителя от Силициевата долина в Китай.

Според източник на FT проверките наскоро са били разширени до всички усъвършенствани полупроводникови продукти, за да се таргетира по-добре и контрабандата на високотехнологични чипове, нарушаващи американските експортни забрани. Според по-ранни данни от тази година само за 3 месеца този тип нелегален внос е бил за около 1 млрд. долара.

Китай се стреми да насочи ресурсите си към местни производители на чипове, за да наваксат по отношение на производителността на продуктите и производствения капацитет.

Въпреки че Nvidia вече не включва Китай в бъдещите си прогнози за приходи, компанията отчете 4,6 милиарда долара в първото тримесечие на фискалната година от продажбата на H20 в Китай.