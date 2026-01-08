Възможност или заплаха - това е дилемата пред изкуствения интелект вече повече от три години. През последните седмици обаче разговорът не е за производителност и застрашени работни места, а за пари и цени. С помощта на AI истерията и огромното търсене на чипове, живеем в епохата, в която акционерите имат възможността да спечелят много, а портфейлите на купувачите на всякаква електроника по света са под сериозна заплаха.

Това най-добре се вижда при Samsung. Корейският гигант обяви, че печалбата за последното тримесечие на 2025 г. се очаква да скочи с 208%.

Числата са брутални. Samsung очаква оперативна печалба от 20 трилиона вона (близо 14 млрд. долара) и приходи от продажби на стойност 93 трилиона вона. Това не просто е подобрение спрямо миналата година - това е исторически рекорд, който надминава дори легендарния "суперцикъл" от 2018 година.

Причината за този финансов ренесанс е една: ненаситният глад на Силициевата долина за памети. Nvidia, Google, Meta и Microsoft изкупуват всичко, което може да запомни нула и единица, за да захранват своите AI модели. Пазарът е в състояние на "hyper-bull", а Samsung, като най-големият производител на памет в света, държи ножа и хляба.

Защо лаптопът ви ще поскъпне?

Ето я и уловката. Производствените мощности не са безкрайни. Когато гигантите като Samsung, SK Hynix и Micron пренасочат поточните си линии да бълват скъпи HBM (High Bandwidth Memory) чипове за сървърите на Илон Мъск и Сам Алтман, производството на стандартна RAM памет за "простолюдието" страда.

Получава се класически дефицит. Анализаторите предупреждават, че цените на потребителската електроника през 2026 г. ще тръгнат нагоре, просто защото компонентът, без който никой компютър не може, става "луксозна стока". Ако сте чакали намаления за новия геймърски компютър - закъснели сте.

При смартфоните ще се нагледаме на флагмани с 8GB RAM (нищо, че вече не сме 2022-а) - и то при двуцифрен скок на цените.

Ситуацията е толкова абсурдна, че удря дори Samsung. Докато подразделението им за чипове прави милиарди (очаква се то да донесе лъвския пай от печалбата), дивизията за смартфони и лаптопи страда. Защо? Защото и те трябва да плащат по-скъпо за същите тези компоненти.

Мобилният бизнес на компанията отчита спад, притиснат от високите разходи. Очаква се предстоящата серия Galaxy S26 да се продава на "замразена" цена на някои места с цел да се запази пазарен дял - Apple за първи път от години изпревари Samsung, като това ще доведе до още финансова болка.