Бизнес, който в събота сутринта не съществува, а в неделя вечерта вече има сайт, работещ продукт и дори първи плащания. Звучи като маркетингов трик, но това всъщност се случва по време на 48-часовия AI хакатон Build Sprint в София.

В състезанието участват 50 души, разпределени в 20 екипа, подбрани от над 150 кандидатури. В рамките на един уикенд те трябва да създадат напълно нов дигитален продукт - от идея до работещо демо - с помощта на съвременни AI инструменти.

Build Sprint е формат, който съчетава хакатон, бизнес ускорител и практическа школа за работа с изкуствен интелект. Участниците влизат в събота сутринта "с празни ръце" - само с лаптоп и идея - и излизат в неделя вечерта с работещ продукт. По време на уикенда преминават през интензивни лекции и практически сесии по бързо създаване на продукти, работа с AI инструменти, product-market fit и бизнес развитие, а в края представят проектите си пред жури от предприемачи и инвеститори.

"Екипите влязоха в събота буквално без нищо - само с лаптоп и желание. Ние им показахме какви стъпки да следват, как да работят с AI инструментите и как бързо да стигнат до продукт. На следващия ден те вече представят работещи платформи пред журито", разказва Борис Рангелов, съосновател на Build Sprint.

Идеите стават бизнеси по-лесно отвсякога

Резултатите от уикенда показват колко рязко се е съкратила дистанцията между идея и реализация. "От нула до готов продукт за уикенд. Някои от екипите дори бяха свързали системи за разплащане. В събота нямаха нищо, а в неделя вече приемат плащания", казва Рангелов. Сред използваните инструменти е и Lovable - AI платформа за бързо създаване на софтуер. "Lovable е най-бързо порасналият стартъп в историята - от 1 до 100 милиона долара годишен повтаряем приход за осем месеца. Това показва колко рязко се променя скоростта, с която вече могат да се създават продукти", допълва той.

Големият победител в тазгодишното издание на хакатона е екипът зад SuperDog - букинг платформа, която свързва собственици на домашни любимци с ветеринарни лекари. "Идеята за SuperDog е много проста и интуитивна. Най-лесно искахме да обясним какво правим - буквално SuperDog, ама за кучета", разказва Емил Арамазов от екипа. Проектът не е случайно хрумване от уикенда, а стъпва върху личен проблем. "Ние сме четирима души с общо шест кучета. Забелязахме реални трудности при намирането на качествени ветеринарни услуги и решихме да ги решим с платформа", казва Арамазов.

Източник: money.bg Емил Арамазов и Ивайло Секулички

За по-малко от 48 часа екипът изгражда работещо демо и печели първото място. "Благодарение на BuildSprint и на AI инструментите успяваме не просто да направим демо, а да валидираме идеята си - да видим дали някой реално би повярвал в нея. Оказва се, че сме на правия път", допълва той.

Освен SuperDog, по време на хакатона се раждат и други работещи решения - платформа, която приема сигнал за протекла тръба, звъни автоматично на майстори, събира оферти и връща най-добрата по имейл, както и AI система за подбор на персонал, която звъни на кандидати, провежда първично интервю и подрежда CV-тата по релевантност. "Един от екипите прави платформа, която звъни на майстори, събира оферти и връща резултат на потребителя. Друг екип създава продукт за подбор на кадри, който за уикенд стига до работеща версия и е публикуван в LinkedIn още в понеделник", разказва Борис Рангелов.

Всеки става предприемач с правилните дигитални инструменти

След хакатона разговорът естествено се измества от това какво може да се направи за 48 часа към въпроса какво всъщност е нужно, за да започнеш собствен бизнес с помощта на AI. Според Ивайло Секулички, съосновател на Build Sprint, най-добрият старт не е абстрактна бизнес концепция, а реален личен проблем. "Най-добре е да започнеш от собствените си проблеми. Ако ти самият си потребител и имаш реална болка, ти знаеш много по-добре какво решение би ти свършило работа", казва той.

По думите му една от най-честите грешки на начинаещите предприемачи е опитът да създадат универсален продукт. "Когато правиш нещо за всички, всъщност правиш нещо за никого. Винаги е по-добре да избереш ниша, дори подниша, и да решиш много конкретен проблем", обяснява Секулички. Той подчертава, че AI вече не е само инструмент за програмисти, а практичен бизнес асистент още от първата стъпка. "Можеш буквално да попиташ ChatGPT: "Имам такава идея, искам да направя софтуерен продукт - какво би ме посъветвал?" Оттам започва разговорът: какво прави конкуренцията, какво ѝ липсва, къде има ниша", казва той.

И Борис Рангелов, и Ивайло Секулички са категорични, че логиката на валидацията днес е коренно различна от преди. "Истинската валидация е когато някой плати за твоя продукт. Преди хората питаха: "Би ли купил това?" и всички казваха "да". Днес правиш продукта, слагаш плащане и гледаш дали някой реално купува", казва Рангелов. Той обобщава философията на новото предприемачество с прост принцип: "По-добре направено, отколкото перфектно. Правиш нещо, пускаш го, гледаш дали хората плащат. Това ти валидира хипотезата."

Според участниците AI драстично сваля не само технологичната, но и финансовата бариера за стартиране на бизнес. "Преди трябваше или да разбираш от технологии, или да имаш пари да платиш на екип. Сега можеш сам да стигнеш до работещ продукт и чак тогава да търсиш инвестиция - вече с доказателство, че хората плащат", казва Рангелов.

Историята на BuildSprint показва нещо по-дълбоко от поредния хакатон. Тя показва как изкуственият интелект променя самата логика на предприемачеството. Пътят от идея до продукт, който преди отнема месеци и изисква сериозни бюджети, вече може да бъде извървян за дни - понякога дори за един уикенд.

"Голямата новина е, че бариерата между "имам идея" и "мога да я реализирам" почти изчезва. Днес можеш да седнеш на компютъра за няколко часа и да видиш дали идеята ти изобщо работи", обобщава Борис Рангелов.