Подобрения в редица услуги на Apple, включително по-персонализирана версия на виртуалния асистент Siri, ще бъдат задвижвани от изкуствен интелект, предоставен от Google, съобщиха световните медии. Технологичните гиганти обявиха "многогодишно сътрудничество", в рамките на което производителят на iPhone ще базира някои от ключовите си технологии на моделите с AI Gemini на Google.

В съвместно изявление двете компании обявиха, че партньорството ще отключи "иновативни нови преживявания" за потребителите на Apple.

Експертите обаче казват, че това показва как предпазливият подход на Apple към изграждането и внедряването на собствени инструменти с изкуствен интелект я е оставил зависима от други компании.

"Като възлага на Google основния слой на своя изкуствен интелект, Apple на практика признава, че вътрешните ѝ усилия не могат да се конкурират с Gemini на Google по отношение на възможности и мащаб в краткосрочен план", коментира анализаторът на IDC Франсиско Херонимо.

Пред BBC той коментира, че макар ходът да е "значителна и прагматична стратегия" за Apple, той също така бележи отклонение от историческия ѝ подход към разработката.

"Apple винаги е предпочитала да притежава всеки слой от своята технология", каза той, добавяйки, че това "им е дало предимство пред конкурентите им".

Въпреки това той и други анализатори казват, че сделката вероятно ще бъде приветствана от потребителите, отбелязвайки търсенето сред много потребители на iPhone за функции с изкуствен интелект, тъй като Google, Samsung и други производители на смартфони продължават да ги внедряват в своите устройства.

Технологичният анализатор Паоло Пескаторе смята, че последните финансови резултати на Apple показват, че изкуственият интелект не е най-търсената функция за хората, които решават дали да купят iPhone. Според експерта "това постепенно ще се промени, тъй като услугите, задвижвани от изкуствен интелект, набират популярност".

Впрочем, това не е първата сделка, която Apple е сключила с фирма за изкуствен интелект. През юни 2024 г. компанията разкри подобно партньорство с производителя на ChatGPT OpenAI, което направи популярния чатбот достъпен като част от нейния набор от генеративни инструменти за изкуствен интелект, Apple Intelligence.

Google и Apple заявиха в съвместно изявление в понеделник, че Apple Intelligence ще продължи да работи в системата Private Cloud Compute на Apple.

"След внимателна оценка, Apple определи, че технологията с изкуствен интелект на Google осигурява най-добрата основа за Apple Foundation Models и е развълнувана от иновативните нови преживявания, които тя ще отключи за потребителите на Apple."

"Apple Intelligence ще продължи да работи на устройства на Apple и Private Cloud Compute, като същевременно поддържа водещите в индустрията стандарти за поверителност на Apple."

"Червен флаг" за регулаторите?

Все още не се знае много за сделката между Google и Apple освен съвместното изявление от понеделник, включително колко струва тя. Предишни сделки за внедряване на софтуера на Google в устройства на Apple обаче са били оценявани на милиарди долари. Макар че потребителите на iPhone, които вече са запознати с продуктите и практиките на Google, да не са прекалено загрижени за изкуствения интелект, захранващ някои функции на Apple, това вероятно ще бъде червен флаг за регулаторите.

Преди решението на американски съдия през август 2024 г., че Google е управлявал незаконен монопол върху онлайн търсенето, беше разкрито, че е платил повече от 26 милиарда долара само през 2021 г. на фирми, включително Apple, за да направи търсачката си опцията по подразбиране на iPhone.

Регулаторите на ЕС и Великобритания преди това са изразявали загриженост и са разследвали сделки с големи технологични компании от опасения, че те биха могли да използват своя размер, богатство и пазарна мощ, за да запазят господство в определени сектори. Регулаторът на Обединеното кралство, Органът за конкуренция и пазари (CMA), заяви през октомври, че Apple и Google имат "ефективен дуопол" във Великобритания.

Тя определи Apple и Google като имащи "стратегически пазарен статус" - ход, който означава, че може да изисква промени в компании, за които прецени, че имат твърде голяма пазарна сила.