Средната цена на нов лек автомобил в Русия се е повишила с 46% след пълномащабното нахлуване в Украйна, като се е покачила от 2,4 милиона рубли (31 200 долара) до 3,5 милиона рубли (45 500 долара). Това твърди Сергей Целиков, ръководител на аналитичната агенция "Автостат", цитиран от The Moscow Times.

С относително стабилната рубла, това поставя Русия на пето място сред най-големите автомобилни пазари в света по средна цена, след Канада (62 000 долара), Великобритания (61 000 долара), Съединените щати (52 000 долара) и Израел (50 000 долара), казва Целиков.

"Автомобилите в Русия стават едни от най-скъпите в света."

Русия може да се класира още по-високо, когато се коригира спрямо предпочитанията на потребителите. В Канада и Съединените щати високите средни цени отразяват факта, че повече от половината от продадените нови леки автомобили са по-големи SUV-ове и пикапи. Във Великобритания премиум сегментът представлява значителен дял от продажбите.

За разлика от това, най-продаваната марка в Русия остава Lada, която произвежда предимно по-малки модели от B и C класа за масовия пазар. Япония и Индия, където доминират компактните бюджетни автомобили, са на дъното на класацията. Средната цена на нов автомобил е 22 400 долара в Япония и 11 000 долара в Индия - съответно два и четири пъти по-ниска, отколкото в Русия.

Автомобилите са по-евтини в Германия, където средната цена е 40 000 долара, както и в Австралия (35 000 долара), Южна Корея (30 000 долара) и Китай (22 500 долара). Целиков коментира, че Китай е логично сравнение за Русия, тъй като купувачите и в двете страни предпочитат кросоувърите, а китайските марки вече представляват близо половината от продажбите на нови леки автомобили в Русия.

Въпреки че продажбите в Русия са насочени към сравнително достъпни модели, средната цена на автомобил в Китай е приблизително наполовина на тази в Русия. Например, кросоувърът Geely Monjaro от 2026 г. струва 191 100 юана, или около 2,1 милиона рубли (27 300 долара), в Китай.

В Русия цените започват от 3,99 милиона рубли (51 870 долара) при специални оферти и достигат 4,5 милиона рубли (58 500 долара) на пълна цена. Сглобеният в Китай BMW X3 30 xDrive M Sport Pro се продава там за 320 000 юана, или около 3,5 милиона рубли (45 500 долара). Неофициален вносител заяви, че моделът може да бъде доставен в Русия за 6,7 милиона рубли (87 100 долара).

В Съединените щати сравнима версия е на цена от 51 300 долара, или приблизително 3,9 милиона рубли, макар и в по-опростена конфигурация. Китайските власти подкрепиха автомобилните производители със субсидии, докато силната конкуренция е понижила цените, обяснава Целиков.

Данните от GlobalData показват, че средните цени на леките автомобили в Китай са паднали от 26 900 долара през януари 2023 г. до 21 300 долара през февруари 2025 г., преди да се покачат леко, но да останат под нивата, наблюдавани преди три години. Целиков отдава високите цени на Русия на държавната тарифна политика, а не на валутните ефекти.

Експертът смята, че вносните мита и разходите, свързани с полуразглобяването, могат да удвоят цената на автомобила в сравнение с цената му на местния пазар. Той прави паралел с Израел, където високите цени на автомобилите се дължат до голяма степен на данък върху покупката от 83% от стойността на превозното средство или 50% за репатрираните.

Русия рязко увеличи таксата си за скрап на вносни автомобили от 2024 г., като я увеличи поне 2,5 пъти до над 800 000 рубли (10 400 долара) от 300 000 рубли (3 900 долара), а в много категории - с три до четири пъти. Преференциалните ставки се премахват постепенно и общата тарифна и данъчна тежест за бизнеса се увеличава, каза служител на голям дилърски център.

Скокът в цените е накарал руснаците да купуват по-малко нови автомобили и да удължават живота на съществуващите превозни средства. Според Автостат, миналата година са продадени 1,3 милиона нови леки автомобили, което е с 16% по-малко от 2024 година.