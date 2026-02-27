Около половината от болничните, които се взимат в България, се дължат на стрес, а общите загуби за бизнеса достигат 600 милиона лева годишно, според данни на Българската стопанска камара. Това заяви в студиото на Money.bg Виктория Викторова, управител на MindFit.

Това е сериозна сума, която показва колко пряко психичното здраве на служителите влияе на представянето на компаниите, коментира още тя и допълни, че около 30% от текучеството в компаниите се дължи именно на стрес и бърнаут на работното място.

Викторова подчерта, че проблемът с психичното здраве на служителите не е просто индивидуален, а има пряко отражение върху бизнеса. Дори един ценен човек, който е изключително опитен и важен за компанията, да излезе "извън строя" струва на фирмата пари и време, коментира тя и допълни, че "понякога един човек може да носи повече стойност от десетима нови с малък опит."

Викторова подчерта, че ролята на работодатели и мениджъри е ключова: "Ако мениджърът забележи, че служителят е в стрес или показва признаци на бърнаут, най-малкото, което може да направи, е да поговори с него на спокойствие. Особено ако става въпрос за ценен служител, човекът, който притежава специфични знания и умения, които трудно се заместват."

Какво представлява MindFit

Именно в тази посока е насочена и услугата на MindFit - превенция, ранно разпознаване на признаците на стрес и бърнаут, както и предоставяне на конкретни инструменти и методики за справяне.

"Ние работим с компании, като предоставяме психотерапевтични сесии, коучинг за мениджъри и обучения за служители за управление на стреса и поставяне на граници. Целта е хората да се чувстват подкрепени, а компаниите - да запазят продуктивността и мотивацията на своите екипи", разказа Виктория.

Според нея ранните сигнали не трябва да се пренебрегват. "Често хората си мислят, че ако сменят работното място, проблемът ще се реши. Това невинаги е така. Ако бърнаутът се проявява на повече от едно място, вероятно проблемът е в нас - в нашите граници и начина, по който поемаме работа.

Ако обаче забелязваме, че другите в екипа се справят спокойно, а ние страдаме, това е индикатор, че работодателят или структурата на компанията могат да имат роля", обясни тя.

Как влияят технологиите

Експертът подчертава, че технологиите и изкуственият интелект са още един фактор, който може да влияе върху стреса на служителите. "Технологиите трябва да са инструмент, но често навлизат твърде бързо и хората не са психологически подготвени. Те могат да освобождават ресурси, но и да създават чувство за заплаха или несигурност", категорична бе Викторова.

По думите й превенцията е ключова не само за здравето на служителите, но и за устойчивостта на бизнеса. "Всеки трябва да се грижи за психичното си здраве, а работодателите - за своите екипи", заяви гостът.

"Дори ако човек няма конкретен проблем, психотерапията му дава инструменти да се справя по-лесно с бъдещи предизвикателства - бърнаут, стрес, напрежение. Поставянето на граници е изключително важно - иначе цената за компанията и служителя е висока", допълни още тя.

Целия разговор гледайте във видеото!