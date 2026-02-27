Американската компания за редкоземни елементи MP Materials избра терен от 120 акра в Нортлейк, Тексас, където ще изгради нов производствен кампус за магнити на стойност $1,25 милиарда. Проектът, наречен "10X", е част от по-широката стратегия на САЩ за изграждане на изцяло вътрешна верига за доставки на редкоземни магнити - ключови компоненти за отбраната, електромобилите и високите технологии.

Инвестицията идва в контекста на публично-частното партньорство между компанията и United States Department of Defense, обявено през юли 2025 г. Тогава Пентагонът придоби привилегировани акции за $400 милиона, превръщайки се в най-големия акционер в дружеството, и пое ангажимент за дългосрочна подкрепа на вътрешното производство.

Споразумението включва и 10-годишен договор с ценова долна граница от $110/кг за NdPr материали, както и ангажимент за изкупуване на 100% от продукцията на новото съоръжение за десетилетие след старта му.

От мина до магнит - пълна интеграция

Новият кампус ще разшири съществуващата интегрирана платформа на MP Materials - от добив и рафиниране до метализация, легиране, синтероване и производство на готови NdFeB магнити, както и рециклиране в затворен цикъл. След въвеждането му в експлоатация през 2028 г. общият производствен капацитет на компанията се очаква да достигне около 10 000 метрични тона магнити годишно.

Суровината ще идва от мината Mountain Pass Mine в Калифорния - единствената действаща мина за редкоземни елементи в САЩ, която компанията вече модернизира с капацитет за разделяне на тежки редкоземни елементи. Новият обект ще бъде разположен на по-малко от 10 мили от вече работещия завод за магнити във Форт Уърт, превръщайки Северен Тексас в център на американската верига за доставки в сектора.

Проектът се очаква да създаде над 1500 директни работни места в производството и инженерството. Щатските и местните власти са одобрили стимулиращ пакет на стойност $200 милиона под формата на грантове и данъчни облекчения.

Финансиране и пазарна реакция

За финансирането на "10X" компанията вече е осигурила ангажимент за $1 млрд. от JPMorgan Chase и Goldman Sachs, както и заем от $150 млн. от Пентагона за разширяване на Mountain Pass.

Новината за новия кампус доведе до ръст от около 2% в цената на акциите - до приблизително $60 за брой, при пазарна капитализация от $10,6 млрд. Това остава под историческия връх от средата на октомври, но потвърждава устойчивия инвеститорски интерес след стратегическата сделка с Министерството на отбраната.

През ноември най-богатият човек в Австралия - Джина Райнхарт, чрез Hancock Prospecting увеличи дела си до 8,4%, с инвестиция, оценявана на близо $997 милиона, което допълнително затвърди позицията на MP Materials като геополитически значим играч в сектора на критичните минерали.

Геополитическият залог

Всяка година САЩ внасят около 10 000 тона магнити от Китай - зависимост, която Вашингтон все по-ясно разглежда като стратегически риск. На фона на ограниченията върху износа на редкоземни елементи и засиленото търсене от отбраната и електромобилната индустрия, проектът "10X" се вписва в по-широка индустриална политика, целяща да изгради независима и устойчива верига за доставки.

Анализатори вече определят модела на сътрудничество между федералното правителство и частния капитал не просто като търговска сделка, а като нов шаблон за стратегически инвестиции в националната сигурност и индустриалната база на САЩ.