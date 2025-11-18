Джина Райнхарт, най-богатият човек в Австралия, без много шум се превърна в най-големия акционер на американската компания за добив на редкоземни елементи MP Materials, пишат медии. Нейната Hancock Prospecting Ltd. увеличи дела си до 8,4% след закупуване на допълнителни 1 милион акции през третото тримесечие, като позицията вече се оценява на $997 милиона.

Това е най-голямата инвестиция в портфолиото на Райнхарт, което възлиза на около $3 милиарда, и превръща MP Materials в централна точка на нейната глобална стратегия в областта на критичните минерали. Главният изпълнителен директор и основател на компанията Джеймс Литински остава вторият по големина акционер със своя 7,9-процентов дял. MP Materials контролира единствената мина за редкоземни елементи в Съединените щати.

Какво значи този ход

Сделката на Райнхарт придобива особено значение на фона на индустриалната и геополитическата стратегия на САЩ. През юли Пентагонът инвестира $400 милиона в MP Materials като част от усилията на Вашингтон да изгради независима и некитайска верига за доставки на редкоземни елементи.

Райнхарт, която вече е натрупала богатство от над $32,3 милиарда основно чрез добива на желязна руда в Пилбара, сега навлиза и в дебрите на редкоземните елементи. Както знаем, те са ключови за сектори като електроника, автомобилна индустрия, възобновяема енергия и отбранителната промишленост.

Присъствието й във веригата на MP Materials създава стратегически коридор за доставка критични минерали между Австралия и САЩ, укрепвайки отношения в областта без участието на Китай.

Тенденции

Този развой на нещата подчертава 2 основни тенденции. Първо, частният капитал и федералните инвестиции нямат проблем да се обединят с цел развитие на критични инфраструктури. Второ, австралийското господство в минното дело се трансформира в глобален стратегически актив, който укрепва позицията на САЩ в ключови индустрии.

Ходът на Райнхарт оказва също натиск върху американските политици за справедливо субсидиране на подобни проекти, тъй като федералната подкрепа към MP Materials вече е публично достояние.

Въпросът обаче дали други кандидати ще получат същата подкрепа остава отворен.