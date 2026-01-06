Цените на среброто започнаха годината на около 74 долара за унция, завършвайки историческо покачване от 148% през 2025-а, което сега принуждава водещите производители на соларни панели да вдигат цените или съкращават производството.

Китайските производители, които контролират над 80% от глобалното производство на соларни панели, се изправят пред криза в разходите, тъй като сребърната паста - основната суровина за модерните слънчеви клетким вече представлява 40% от производствените разходи.

Ценовият натиск накара четири водещи производители - LONGi Green Energy, TCL Zhonghuan, Gokin Solar и Shuangliang Silicon, да обявят координирани увеличения на цените с около 12% на 25 декември 2025-а.

През последните седмици цените на соларните клетки скочиха с 28%, след като производителите се ангажираха да не продават под себестойност.

Индустрия на кръстопът

Потреблението на сребро във фотоволтаичния сектор достигна безпрецедентните 197,6 милиона унции през 2024 година, представлявайки 29% от общото индустриално търсене на сребро в световен мащаб - ръст спрямо едва 11% преди десетилетие.

Очаква се пазарът да изпита физически дефицит от 187 милиона унции през 2025-а - седма поредна година "на червено".

Въпреки това Silver Institute прогнозира лек спад от приблизително 1% в търсенето на сребро от PV сектора за цялата 2025-а до 195,7 милиона унции, тъй като производителите ускоряват усилията за намаляване на съдържанието на сребро на ват. Сега определено компаниите имат мотивация за разработки в тази посока.

Скокът в цените на среброто стимулира спешни иновации в клетъчните технологии. Индустрията внедрява стратегии за намаляване използването на сребърна паста, включително използване на по-тънки сребърни слоеве и изследване на композитни прахове, комбиниращи сребро с никел или графит.

Сребърно покритата мед се откроява като водеща алтернатива.

Фотоволтаичният сектор изпитва допълнителен натиск от излишъка на индустриален капацитет, което остава под 60%. Някои производители спряха производството поради ескалиращите разходи.