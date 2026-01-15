Доналд Тръмп заплашва да предприеме "строги действия" срещу Иран веднага след залавянето на лидера на Венецуела. Администрацията му криминално разследва председателя на Федералния резерв и възприема подход на изгорена земя по отношение на достъпността, като заплашва основните двигатели на печалбата за банките и институционалните инвеститори. 2026-а година определено започна хаотично, пише CNN Business.

Бихте си помислили, че това ще е достатъчно, за да изпрати фондовия пазар в низходяща спирала. Истината е, че търговците на акции приемат повечето от тези новини спокойно: акциите достигнаха исторически връх в понеделник и оттогава са се понижили съвсем леко. Вместо това инвеститорите изразиха страховете си, като подпалиха пазара на метали.

Среброто се повиши с повече от 6% в сряда, надвишавайки 90 долара за унция и поскъпна с 29% тази година. Това е зашеметяваща печалба, особено като се има предвид, че цените на среброто скочиха със 141% през 2025 г. за най-доброто им представяне от 1979 г. насам.

Златото поскъпна с близо 1% в сряда, доста над 4600 долара за тройунция, като поскъпна с 22% до момента. Подобно на среброто, златото също отбеляза най-добрата си година от 1979 г. през 2025 г., като скочи с 65%.

Източник: enciklopediya-tehniki

Цените на калай, мед, алуминий, литий и цинк също се покачват през 2026-а година.

Златото е традиционно безопасно убежище срещу инфлацията, нарастващите дефицити, геополитическото напрежение и общите икономически проблеми. Подобно на манталитета "пъхнете го под матрака", инвеститорите грабват материални активи, включително злато, когато се притесняват.

Цените на металите скочиха по-високо след ударите на САЩ срещу Венецуела и отново заради заплахите на Тръмп срещу иранския режим след широко разпространеното потушаване на протестиращите.

Въпреки приглушения отговор от страна на акциите, металите получиха нов тласък, след като председателят на Федералния резерв Джером Пауъл обяви в неделя, че е обект на наказателно разследване, предизвиквайки опасения, че Фед може да загуби политическата си независимост.

И макар че един по-политичен Фед би могъл да облагодетелства акциите в краткосрочен план, като изпрати лихвените проценти по-ниски, той може да навреди на икономиката в дългосрочен план, като подкопае доверието в централната банка и потенциално възобнови проблема с инфлацията.

Тези опасения донякъде рестартират търговията "Продай Америка", изпращайки държавните облигации на САЩ и долара надолу. Притесненията относно големите дефицити също доведоха до нов тласък на "търговията с обезценяване", която изостри тези тенденции. Докато парите се изливат от тези пазари, активите като злато и сребро изглеждат по-евтини.

Металите имат силен коз: старомодното търсене и предлагане също им помага. Въпреки повишаващите се тарифи, Китай намери нови пазари за износ, изпращайки търговския си излишък до рекордно високо ниво, стимулирайки търсенето на метали, които се използват в китайската електроника. Мащабното разрастване на AI също подхрани търсенето на метали в центровете за данни, които захранват нарастващата технология.

Нарастващите цени на металите могат да представляват проблем, тъй като американците са изправени пред нарастващи проблеми с разходите за живот. Компонентите влизат в широка гама потребителски стоки. И цените на петрола, макар и все още ниски, започнаха да се покачват в тандем с други стоки.

"В крайна сметка имаме сериозна индустриална инфлация на металите", казва Питър Буквар, независим анализатор, в бележка до клиентите си.

"Следващият председател на Фед ще има доста голяма дилема пред себе си."